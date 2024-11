Paco Bazán y su inesperada ADVERTENCIA a Cueva tras besar a Pamela Franco

03/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conductor de televisión, Paco Bazán, no fue ajeno al reciente escándalo tras el beso que le robó Christian Cueva a Pamela Franco, que dejó entrever que ambos habrían oficializado su relación en pleno show de Halloween. En ese sentido, aprovechó en lanzar una advertencia la "pareja" en medio de su aparente felicidad.

¿Qué le dijo Paco Bazán a Cueva?

En una reciente emisión de su programa deportivo 'El Deportivo en Otra Cancha', Bazán tuvo duros comentarios por la supuesta "oficialización" del romance entre el futbolista de Cienciano con la cantante peruana, por propiciar a que muchos "romanticen la tramposería".

Ello tras recordar que Pamela Franco confesó que fue la amante de 'Cuevita', cuando él aún mantenía una relación con la madre de sus menores hijos, Pamela López, y cuyo escándalo terminó por causar gran revuelo en la farándula nacional.

"Cómo se está romantizando la tramposería ¿no? Qué sean felices, pero ahora que ya no son de costado, sino de frente, todo cambia, todo cambia. Estoy mirando este show y con esta pareja nueva de 'Chollywood' pasa algo raro (...) El comentario que se ha generalizado es 'Pamela Franco, la única trampa que me cae bien', dicen las mujeres. Muchos dicen 'triunfó el amor'", indicó en un inicio.

Bazán advierte a Cueva y Pamela Franco tras "oficialización"

A pesar de que a Cueva se le vio muy enamorado sobre el escenario y cantando junto a Franco Viera, el conductor de ATV decidió recordarles que no pueden construir su felicidad con base en un engaño e incluso le advirtió al popular 'Aladino' que su "felicidad es momentánea" y efímera.

"A él se le ve muy enamorado, feliz, pero claro, esa felicidad es momentánea . Todo eso hace que tu ego vaya arriba, ahí hay mucho de engaño, no necesariamente esa felicidad es por ella o gracias a ella , es un todo", expresó Paco Bazán.

Finalmente, resaltó que ahora que el exjugador de Alianza Lima decidió gritar delante de todos el "amor" que siente hacia la cantante, ambos tendrán que actuar como pareja en adelante, al estar nuevamente en la mira de la prensa y de los fanáticos.

"A ella también se le ve bien y uno dice 'que sean felices, no se puede estar en un lugar amargado', no, no se puede estar en un lugar engañando, ahora son libres, pero siento que han puesto una vaya, en el sentido de que ya son oficiales, tendrán que vivir como pareja , (...) a lo mejor vivirán juntos... ya son oficiales", sentenció.

Cueva besa a Pamela Franco en concierto de Halloween

A través de las redes sociales se viralizó la escena donde el futbolista Cueva le roba un beso a Pamela Franco, mientras que ella canta su tema popular 'Dile la verdad' en una discoteca de Santa Clara.

En la escena también se aprecia que la expareja de Pamela López, abraza a la cantante de cumbia por la cintura y la mira como si estuviera muy enamorado de ella. Aunque el momento fue aclamado por muchos, Franco Viera, mostró incomodidad tras el romántico gesto, según los asistentes, dejando el micrófono en manos de su equipo.

Es así como tras esta escena, personajes como Paco Bazán decidieron pronunciarse al respecto y lanzar una gran advertencia por la aparente felicidad de Cueva y Pamela Franco por su "oficialización".