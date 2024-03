Padre de Julián Zucchi arremete contra Yiddá Eslava: "Quiere llamar la atención, aún está enamorada"

14/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava y Julián Zucchi han desatado gran polémica tras cinco meses de haber dado por concluido su matrimonio. La actriz acusa su expareja de haber nacido infiel y ante esto, el padre del actor salió a defender a su hijo y le respondió directamente a su exnuera.

Guillermo Napp, padre de Julian Zucchi, fue contactado por 'América hoy' para que brinde su opinión sobre las acusaciones de infidelidad que pesan sobre su hijo. En ese sentido, dijo que posiblemente la actriz necesita llamar la atención por un motivo desconocido.

"Los bebés siguen siendo bebés antes no porque eran bebés ahora sí... No será que está en una situación que necesita ser protagonista, llamar la atención", sostuvo.

En otro momento fue consultado sobre que si pensaba que Yiddá Eslava aún estaba enamorada de su hijo, a lo que respondió afirmativamente e incluso dejó entrever que Julián también siente lo mismo.

"(¿Cree que sigue enamorada de Julián?) Sí creo... y también puedo sentir lo mismo que Julián, eh", manifestó.

Finalmente, dijo que lo más probable es que Yiddá haya visto algo sospechoso y lo tomó como una infidelidad, sin embargo, no hay ni una sola prueba de ello.

"Vio algo que no le había prestado atención y ahora dice que fue infidelidad, pero donde está, quién es la persona, dónde están las pruebas, es un enojo o una fantasía", aseveró.

Yiddá revela que Julián le fue infiel

En declaraciones a un conocido programa de espectáculos, la actriz decidió contar el doloroso momento que tuvo que vivir cuando descubrió la traición del argentino.

"Yo me separé de Julián porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad, lo guardé tanto tiempo por mis hijos, sólo por ellos...", expresó Yiddá en medio de lágrimas.

Asimismo, explicó que fue ella quien descubrió este engaño: "Cuando yo le descubro la infidelidad, claramente, se rompe el vínculo de amigos y de pareja (...) No lo dije antes porque aún le tenía cariño, no amor, porque yo soy muy firme con mi decisión. Yo merezco a alguien que me respete como mujer.

"Yo era totalmente consciente de que podía pasar. No creo que esté haciendo algo malo, entonces nada, se dio así", mencionó.

Es así que, Yiddá Eslava confirmó que su matrimonio con Julián Zucchi terminó por infidelidad, y ante esto, el padre del actor descartó.