Julián Zucchi niega infidelidad a Yiddá Eslava: "Solo me vi con una amiga"

Después de las acusaciones de Yiddá Eslava sobre la presunta infidelidad de Julián Zucchi, el argentino afirmó rotundamente que nunca 'sacó los pies del plato' durante su relación con la madre de sus hijos. Además, detalló los pormenores de su encuentro con su amiga en Argentina ante las cámaras de Magaly Medina.

¡Fuerte y claro!

A pesar de que enfrentaban una serie de crisis en su relación y, según Zucchi, estaban en medio de una separación, el actor argentino niega rotundamente haber sido infiel, señalando que durante ese tiempo solo se reunió con una amiga durante su visita a su país natal, aunque reconoce que esta situación pudo ser malinterpretada.

"Veníamos con muchas crisis, siempre fui yo quien promoví ir a terapia de pareja para que ciertos temas que veníamos teniendo los últimos años se solucionen y en medio de una separación (...) yo me voy a Argentina a pensar cómo va ser mi nueva vida. En ese momento no pude ni siquiera tener una infidelidad, solo verme con una amiga y eso puede ser interpretado de otra forma".

Asimismo, de acuerdo con Zucchi, Yiddá Eslava tenía acceso a su sistema de posicionamiento global (GPS), lo que le permitía seguir su ubicación en todo momento.

¿Chats en 'modo efímero'?

Otra de las declaraciones más llamativas de Julián Zucchi fue acerca del empleo de las conversaciones en 'modo efímero' con su amiga en Instagram para ocultar ciertos temas a su expareja. Según Zucchi, esta medida se debía a que mantenía conversaciones sobre temas personales que prefería mantener en privado.

"(Usaba el modo efímero) porque hablaba cosas que no quería que Yiddá se entere. Hablaba cosas personales, de cómo me sentía, de problemas que yo podía tener. No quería que leyera esas conversaciones, nada más. Ella no sabía nada (de esta chica), era la primera vez que pasaba (un problema con ella)".

De esta forma, el argentino aseguró que estas charlas incluían asuntos delicados y problemas personales que no quería que Yiddá conociera. Además, enfatizó que la madre de sus hijos no estaba al tanto de la existencia de esta amiga y que, de hecho, esta era la primera vez que surgía algún inconveniente relacionado con ella.

¿Qué es el 'modo efímero'?

Instagram tiene función llamada 'modo efímero', diseñada para permitir a los usuarios compartir contenido de manera temporal sin que quede guardado permanentemente. Esta característica opcional permite que los mensajes enviados desaparezcan una vez que el usuario abandona la conversación del chat.

Para activar esta opción, los usuarios pueden deslizar el dedo hacia arriba en una conversación de chat existente, y cuando deseen volver al modo de chat normal, simplemente tienen que deslizar el dedo hacia abajo.

Activar este modo, trajo más dudas a la relación de Yiddá Eslava; sin embargo, a pesar de ello, Julián Zucchi niega rotundamente algún tipo de infidelidad durante su último compromiso. Asimismo, aclara que solo visitó a una amiga en Argentina y que esto no significó más.