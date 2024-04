Padre de Muñequita Milly revela que Dr. Fong le ofreció dinero para frenar denuncia: "No vamos a vender una vida"

El Dr. Victor Fong está pasando uno de los momentos más complicados de su vida al enfrentar una denuncia por presunta negligencia médica tras la muerte de la Muñequita Milly. En medio de ello, el padre de la cantante confesó que el galeno le había ofrecido dinero para frenar las denuncias.

Jaime Quispe, padre de la Muñequita Milly, conversó en exclusiva con 'América hoy' y reveló que el Dr. Fong contactó a varios familiares para ofrecerles dinero y así frenar las investigaciones en su contra, pero ellos no aceptaron porque eso sería lucrar con la muerte de la cantante.

"Con algunos familiares trataron de negociar algo pero la familia fue fuerte y no. Es una vida, no vamos a vender una vida", dijo el progenitor de Muñequita Milly.

Enseguida, el viudo de la Muñequita Milly, Wilfredo Quispe, reveló que su fallecida esposa estaba consiente de las denuncias que el Dr. Fong tenía, pero aún así decidió ponerse en sus manos tras ser convenida por el médico.

"Ella lo vio mediante las redes. Supo lo de Maricielo, pero el doctor dijo que le faltaron sus controles y como la otra parte no continuó... ella me dijo que sí iba ir a sus chequeos", lamentó.

La noche de ayer 'Magaly TV, la firme' conversó con Beatriz, amiga de la reconocida cantante de Puno, quien contó que la Muñequita estaba entre dos opciones de médicos para realizarse una cirugía de liposucción.

El primero médico se negó a operar a Flor Sheiza Quispe Sucapuca, debido a que no estaba en óptimas condiciones para la cirugía. Fue entonces que la cantante decidió acudir con el Dr. Fong, quien se procedió a hacerle la liposucción.

"Tenía dos doctores en mente para operarse. Ella me dijo 'Me voy a operar con el doctor Fong porque él me dijo que lo puede hacer', el otro doctor le había dicho que no lo puede hacer ya que tenía que esperar 15 días antes de operarla, porque tenía que bajar de peso y hacer dieta", declaró.