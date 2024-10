Pamela Franco INCREMENTA TARIFARIO de conciertos tras contratar nuevo mánager: Esto cobraría por show

Pamela Franco volvió a ser protagonista de los titulares de diferentes medios de espectáculos, luego de que se conociera que, tras la contratación de un nuevo mánager, el tarifario de sus conciertos habría incrementado considerablemente.

Durante la última edición de 'América Hoy', se emitió un informe en el que uno de los reporteros del programa se comunicó con el nuevo mánager de Franco Viera, tras conocerse que oficialmente se desvinculó de Irving Morales debido a sus contratos fallidos en Juliaca y Cajamarca.

Al respecto, se pudo conocer que con su nuevo representante, la cumbiambera buscaría ofrecer un mejor show que costaría nada más y nada menos que 15 mi soles. Ello por tan solo una hora de presentación al público en Lima, siendo el doble de lo que antes facturaba, puesto que, en agosto, pedía la misma cantidad pero por dos horas de concierto.

En cuanto a la posibilidad de un descuento, el mánager dejó en claro que dicha excepción no podría llevarse a cabo: "No, es un precio único", indicó.

Además, para poder separar una fecha con la supuesta nueva pareja de Christian Cueva, se tiene que abonar el 50% del monto solicitado, recibiéndose inmediatamente un video, donde ella misma anuncia su presentación al público.

Hace algunos días, 'Magaly TV, La Firme' mostró imágenes del concierto que ofreció 'La Franco' en provincia. En el escenario, ella interpretó parte de su repertorio, donde resaltó el tema 'Dile la verdad'. Sin embargo, un detalle en particular llamó mucho la atención de los asistentes.

En el video ella se muestra muy apasionada, prácticamente gritando a los cuatro vientos la romántica letra de su canción. Además, señaló al cielo, como si dedicara la composición a una persona en particular, dejando que muchos presumieran que se trataría del popular 'Aladino'.

"Dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón. No finjas, si ya no la quieres dile que me amas, que yo soy tu amor", entonó Pamela, mientras se movía al ritmo de la canción, mostrando mucho sentimiento en su interpretación. Asimismo, agregó: ""Soy yo, no hay más, para ti mi amor".