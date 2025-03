Pamela Franco responde a acusaciones tras revelaciones en 'El Valor de la Verdad': "El padre de mi hija se debe poner los.. bien puestos"

El reciente episodio del programa "El Valor de la Verdad", conducido por Beto Ortiz, tuvo como primera invitada a Pamela López, exesposa de Christian Cueva.

Durante la emisión, López reveló detalles de su relación con el futbolista y aseguró que él la engañó en varias ocasiones con la cantante Pamela Franco, a quien habría llevado de viaje a Brasil, Rusia, Suiza, España y otros países donde jugó. Ante estas declaraciones, Pamela Franco salió a responder y rechazó las acusaciones en su contra.

"Para mí eso no es un 'Valor de la Verdad'. Me molesta que me culpen de una ruptura sin pruebas. La única mencionada he sido yo y ahora dirán que soy la culpable. Se expuso un tema delicado a nivel nacional basándose en supuestos", declaró la artista.

Franco también se pronunció sobre las afirmaciones en el Podcast "Doble Sentido", aclaró que la conductora Janet Barboza, quien aseguró que la cantante había recibido una casa por parte de Cueva. Asimismo, criticó el impacto de estos comentarios en su vida personal y el tratamiento mediático del caso.

"Que me demuestre. Dijo que me compraron una casa, entonces que me lo pruebe. No tengo nada contra usted, pero ¿en qué se basa para decir tantas mentiras? Se mencionó mi nombre y apellido en un programa visto a nivel nacional. Yo he vivido en la casa del señor Nílver Huarac y he escuchado muchas cosas, pero nunca divulgaría algo así", manifestó.