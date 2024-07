Pamela Franco tuvo un frío recibimiento en Europa: Público abandona su concierto en Milán

Pamela Franco, durante su gira por Europa, tenía programada una presentación en Milán que había generado bastante expectativa entre sus seguidores y el público en general. Sin embargo, la asistencia al evento fue menor de lo anticipado, lo que desencadenó diversas críticas, especialmente por parte de Magaly Medina.

El concierto de Pamela Franco en Milán se llevó a cabo el pasado sábado a las 3:30 a.m. Según las imágenes transmitidas por 'Magaly TV, La Firme', el lugar no estaba lleno, lo que fue inmediatamente notado y comentado por Magaly Medina.

La 'Urraca' señaló que la presentación de Pamela Franco no tuvo el impacto esperado, sugiriendo que la actuación de la cantante no estuvo a la altura de las circunstancias.

"Miren los espacios... vacíos. La gente se empezó a ir, porque hubo otras presentaciones y se supone que ella era la artista de fondo, pero la gente se fue. Ella creo que inició 3:20 a.m. y a las 3:50 a.m. ya no había gente", comentó Magaly Medina durante su programa.