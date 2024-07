Bailarina de Pamela Franco que sacó a la luz relación con Christian Cueva ya no forma parte de su orquesta

19/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sofía Ñauri, la bailarina de Pamela Franco, asistió a la fiesta de cumpleaños de la cantante y sugirió que la cantante y el futbolista Christian Cueva estaban por oficializar su relación. Sin embargo, la danzante sorprendió al anunciar su salida de la orquesta, justo cuando se planeaba una gira por Europa.

¿Qué pasó con la bailarina de Pamela Franco?

Pamela Franco se encuentra actualmente en Europa, donde realizará una serie de conciertos en varias ciudades. No obstante, en medio de esta gira, la bailarina Sofía Ñauri sorprendió a todos al anunciar su inesperada salida de la orquesta el pasado jueves 18 de julio.

La relación entre Pamela Franco y su bailarina parecía muy cordial, ya que la cumbiambera la invitó a su fiesta de cumpleaños y ambas se tomaron una fotografía juntas. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como se esperaba y la joven ya no forma parte de la agrupación.

"Desde el día de hoy ya no pertenezco a ninguna orquesta. Me avisan cualquier cosa respecto a trabajo. Gracias", escribió Sofía Ñauri en su cuenta de Instagram. Aunque no aclaró si se trató de un despido o una renuncia, la joven mencionó que estaba a punto de viajar a Europa.

Bailarina expuso vínculo de Pamela con Cueva

Recordemos que días después de la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco, Sofía Ñauri insinuó cómo es el vínculo entre Pamela Franco y Christian Cueva al dar 'Me encanta' a un comentario de un seguidor que deseaba que la pareja oficializara su romance.

"Dile a tu jefa que nos cae súper y que estamos esperando que oficialicen con Cueva. Nos gusta esa pareja", fue el comentario al que le dio 'Me encanta' la ahora exbailarina de Pamela Franco en sus redes sociales.

Se rumorea que esta acción podría haber sido la causa del despido de la bailarina. Aunque no hay confirmación oficial, se especula que Pamela Franco no tomó bien la exposición pública de su vida personal y decidió prescindir de los servicios de Sofía Ñauri.

El inesperado anuncio de Sofía Ñauri de su salida de la orquesta de Pamela Franco ha dejado a muchos sorprendidos. La situación parece estar rodeada de especulaciones y rumores, especialmente en relación con la vida amorosa de la cumbiambera y su vínculo con Christian Cueva.