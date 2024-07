Pamela Franco presenta oficialmente a su 'NOVIO' desde Europa: ¿Qué dirá Christian Cueva?

Pamela Franco continúa acaparando las portadas de los diferentes medios de espectáculos. En esta ocasión, la cantante de cumbia remeció las redes sociales al presentaron oficialmente a su 'novio', a quien conoció durante su reciente viaje a Europa ¿Ya fue Christian Cueva?

Tal parece que Pamela Franco al fin decidió presentar en sociedad a su 'novio'. Pese al escándalo protagonizado por supuestamente mantener una relación sentimental con Christian Cueva, la cantante acabó con el misterio y compartió una imagen de 'la persona que le habría robado el corazón'.

Es así que, a través de sus redes sociales, la cumbiambera hizo pública una historia en la que aparece disfrutando de una cena. Como se sabe, ella ahora se encuentra de gira en Europa, por lo que, al parecer, no habría perdido el tiempo y optó por conocer gente nueva.

Pamela Franco presenta oficialmente a su novio.

Tras los comentarios de la cantante, el joven se mostró bastante avergonzado y solo atinó a sonreírle, mientras que Franco agregó: "Como siempre colombiano, pero es peligroso".

Sin embargo, todo se habría tratado de una broma, puesto que Pamela sigue más soltera que nunca y muchos en nuestro país esperan que se concrete la relación que supuestamente mantiene con Christian Cueva, ahora que este se ha separado oficialmente de la madre de sus hijos.

En una reciente entrevista para el podcast de dos conocidos locutores de radio, Pamela Franco no dudó admitir, desde Italia, que no tiene más dinero y se encuentra en bancarrota.

En esa línea, Franco aseguró encontrarse totalmente soltera y sin compromiso, dejando en claro que si en algún momento afirmó tener pareja fue porque estaba cansada de los cuestionamientos de los medios de prensa.

"Estoy cansada amigo, en un programa me ponen a uno, me ponen a dos, me ponen a tres, me ponen vidente. Si quieren hablar que hablen. Dije que tenía un novio que me auspició", agregó.