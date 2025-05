Pamela López no acepta disculpas de Christian Cueva y lanza INESPERADO mensaje: "Pierde tu soberbia"

27/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sigue sorprendiendo y esta vez tras cuestionar las disculpas públicas de Christian Cueva. La trujillana no dudó en lanzar un inesperado mensaje al futbolista y asegurarle que solo Dios lo perdonará por todo lo que hizo tras descubrirse su romance con Pamela Franco.

Pamela López minimiza disculpas de Christian Cueva

Christian Cueva, aparentemente, trató de limar asperezas y parar con los cuestionamientos en su contra tras los problemas que enfrenta con su aún esposa Pamela López desde que salió a la luz el famoso yape a la cumbiambera Pamela Franco. El 'pelotero' se presentó en el podcast de 'Cuto' Guadalupe y pidió perdón alegando que "uno se equivoca en muchas oportunidades".

Incluso, 'Cuevita' sostuvo que "no era una persona con mal corazón" y que lo que le gustaría sería "estar bien con la madre de sus hijos" por el bienestar de los mismos menores. Es tras estas declaraciones, que Pamela López no pudo evitar ser consultada sobre el tema y revelar si es que aceptaba o no las disculpas del popular 'Aladino'.

"Lo tomo de quién viene y los actos hablan. Las palabras se las lleva el viento. Es más de lo mismo", expresó la trujillana en un inicio para seguidamente lanzar un inesperado mensaje que impactó a más de uno de sus seguidores.

Pamela López y su fuerte mensaje a 'Cuevita'

En el programa 'América Espectáculos', Pamela López se animó a reiterar que no aceptaba las disculpas de Cueva, porque en ningún momento la menciona en su mea culpa. Por ello, alegó que el único que podría perdonarlo sería Dios.

"Las disculpas van con nombre y apellido, las disculpas se hacen en cuatro paredes y no con una cámara, eso no sirve. (¿No lo perdonarías?) El acto de perdonar es de Dios y Dios solamente lo perdonará porque Dios perdona, él perdona más no el escándalo", señaló.

Pamela López pide a Cueva cumplir con sus hijos

Pero no todo quedó ahí, puesto que la influencer que recientemente inauguró 'La Cueva de KittyPam' también fue consultada por un conocido programa de espectáculos qué pensaba sobre lo señalado por 'Cuevita' de que antes "lo tenían un poco descuidado" y por ello no metía goles.

"Bueno. ¿Quién lo llevó al mundial? No tengo más que decir. Ya está. Que sean felices", indicó Pamela López con una gran sonrisa para luego agregar: "Pierde tu orgullo, tu soberbia. Reconoce que la ca(...) ¡Ya y todos felices! ¡Cumple!".

López Solórzano no pudo ocultar su molestia y cansancio por el comportamiento del padre de sus hijos e incluso, reiterar que no cumple económicamente con sus "retoños" desde su polémica separación.

Pamela López sobre disculpas públicas de Christian Cueva.

De esta manera, Pamela López no dudó en lanzar una respuesta tajante ante las disculpas de Christian Cueva. La trujillana cuestionó el mea culpa del futbolista y le pidió perder su soberbia y orgullo para cumplir con sus menores hijos tras el fin de su relación.