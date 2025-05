Pamela López a Pamela Franco tras posible fichaje de Christian Cueva en club extranjero: "Así me adornaron"

¡Nadie tiene la vida asegurada! Pamela López lanza inesperada advertencia a Pamela Franco, actual pareja de su ex Christian Cueva, tras revelarse la posibilidad de que el futbolista juegue en un equipo extranjero. La trujillana deslizó la idea de una posible infidelidad de 'Aladino' ante una relación a distancia con la cumbiambera.

En el ámbito deportivo se especula que Christian Cueva dejaría el club de Cienciano para formar parte del equipo ecuatoriano Emelec. Ante esta noticia, la madre de sus hijos, Pamela López, con quien afronta un conflicto legal tras el fin de su matrimonio después de 13 años, no pudo evitar ser consultada sobre el tema, llegando a sorprender a todos con un peculiar consejo a quien calificó como "amante" en más de una ocasión ante las cámaras de televisión.

En medio de la inauguración de su discoteca 'La Cueva de KittyPam', la trujillana le mandó un potente mensaje a Pamela Franco recordándole que el popular 'Aladino' le fue infiel en "varias oportunidades" cuando se encontraba jugando fútbol en el extranjero, por lo cual, le recomendó a la cantante estar alerta y evitar ser "engañada".

"Bueno, yo tuve una relación a distancia muchos años. Mi situación fue viajar, y en esos lapsos fue que me adornaron. Mientras yo venía de viaje, por ahí las amantes se metían a mi casa, a mi cama. Nadie tiene la vida asegurada, yo no pondría las manos al fuego por nadie. Así que ya saben en lo que se han metido, saben cómo empezaron las cosas. Ya sabrán lo que hacen con su vida. A mí, poco o nada me importa", expresó.