Christian Cueva se ausenta en el cumpleaños de su hijo con Pamela López y ruega por su PERDÓN

Christian Cueva sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez al no dudar en dedicar un sentido mensaje a su hijo con Pamela López pidiéndole perdón por ausentarse en su cumpleaños. El futbolista hizo un mea culpa y admitió "estar lejos de la perfección".

Pamela López compartió imágenes de la fiesta de cumpleaños de su pequeño hijo de siete años que tuvo de su relación con Christian Cueva. El menor se veía feliz con la reunión familiar al lado de sus demás hermanos, quienes le cantaron el tradicional 'Happy Birthday' e incluso le hicieron la broma de "torta en la cara".

Sin embargo, alguien brilló por su ausencia en la fiesta del niño tras la separación de sus padres, se trata del futbolista de Cienciano. Es por ello que en medio de los cuestionamientos por no preocuparse de sus hijos, 'Cuevita' no tardó en compartir en sus redes sociales una fotografía al lado del menor, dedicándole un conmovedor mensaje.

"Cuando naciste no venías con instrucciones, sé que he cometido algunos errores en el transcurso de tu vida, y por ello te pido perdón, estoy muy lejos de la perfección, pero siempre hice lo mejor que pude", expresó en un inicio el popular 'Aladino' en un intento de buscar que su hijo lo perdone por no estar a su lado en ese momento especial en su vida.