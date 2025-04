Pamela López NO se casaría con Paul Michael: ¿Por matrimonio fallido con Christian Cueva?

28/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paul Michael quedó sorprendido al escuchar que Pamela López no tiene planes de casarse con él. La trujillana justificó su postura alegando que tiene secuelas de su matrimonio fallido con Christian Cueva, con quien actualmente se afronta problemas legales.

Pamela López descarta boda con Paul Michael

Paul Michael se presentó en el programa 'El Valor de la Verdad' para responder a distintas preguntas sobre su relación con Pamela López, en medio del escándalo con su aún esposo, el futbolista conocido como 'Aladino'. El cantante y exintengrante de la 'Combinación de La Habana' se animó a recrear el primer beso que le dio a la influencer, sin imaginar lo que estaría a punto de suceder en el set.

No solo él dio detalles sobre su vínculo, sino que Pamela López también decidió pronunciarse sobre el tema asegurando que, aunque su relación con Paul era sólida no considera que para demostrar su amor deba llegar nuevamente al altar, descartando así casarse con el artista.

La trujillana indicó que actualmente se encuentra "casada" con Christian Cueva y su matrimonio con él le dejó varias heridas y malos recuerdos que la hacen no ver este evento como algo tan maravilloso.

"Mi matrimonio ha sido tan difícil, ha sido expuesto, he pasado por tantas heridas, por tantas deslealtades, humillaciones, he pasado por tantas faltas de respeto que hoy en día el matrimonio ya no lo veo como hace 15 años", indicó en un inicio.

¿Pamela López cambia de opinión sobre su relación con Paul?

Pero no todo quedó ahí, ya que Pamela López no dudó en asegurar que esa idea podría cambiar conforme pase el tiempo al lado de Paul Michael. En esa misma línea, señaló que "no necesita un papel firmado para expresarle sus sentimientos".

Incluso, agregó que tanto él como el artista se encuentran casados, a lo cual el conductor de 'EVDLV' agregó que ella y Paul mantienen una "relación extramarital". Por su parte, el salsero expresó su punto de vista sobre el matrimonio, alegando que de darse la oportunidad en un futuro, "casarse lo ve como pasado de moda, como una maldición".

¿Paul Michael se cuelga de la fama de Pamela López?

Todo parecía irle bien a Paul en el sillón rojo de 'EVDLV', pero al llegar a la pregunta 15, perdió todo lo ganado. Fue consultado si realmente se colgaba de la fama de Pamela López; él lo negó, pero el polígrafo indicó que su respuesta era falsa.

"Pero yo no me cuelgo de su fama. Qué raro", expresó el exintegrante de Combinación de La Habana, visiblemente desconcertado luego de afirmar que no es oficial su relación con la expareja de 'Cuevita'.

De esta manera, Pamela López sorprendió a Paul Michael al señalar que no se casará con él, a pesar del cariño que se demuestran públicamente en medio de su polémica con su aún esposo y padre de sus hijos, Christian Cueva.