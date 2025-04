Christian Cueva habría 'plagiado' su mensaje de amor para Pamela Franco: "A falta de inspiración"

27/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva vuelve a generar polémica y esta vez tras ser acusado de haber copiado un mensaje de amor para Pamela Franco. Las románticas palabras que le dedicó a la cumbiambera fue calificada como "falta de originalidad y autenticidad".

Evidencian a Christian Cueva y "copia" de su dedicatoria

En medio de los problemas y polémicas que tiene con Pamela López, la madre de sus tres hijos, Christian Cueva no duda en dejarle en claro a todos quién es el amor de su vida y por quién estaría dispuesto a todo para verla siempre feliz. Es así como decidió compartirle unas románticas palabras en sus redes sociales, señalando que siempre podrá contar con él en los buenos y malos momentos.

"Espero que sepas que no solo estoy para besos y risas. Estoy y estaré en tus guerras, en tus lágrimas y naufragando en cada una de tus tormentas. Y entonces me sentirás a tu lado, justo en esos momentos en los que te sientas desfallecer, y me quedaré a luchar por ti con menos orgullo y más amor, porque no estoy aquí para un rato, estoy aquí para toda la vida. Te amo", fue el mensaje de Cuevita para Pamela Franco'.

Sin embargo, el popular 'Aladino' no imaginó que sería expuesto por el programa de 'Magaly TV: La Firme', que reveló que el emotivo mensaje del futbolista no era de su autoría, sino que había sido 'plagiado' de otra fuente de Internet, la conductora del espacio televisivo no pudo evitar burlarse, ya que hasta ella se sorprendió por la forma de expresarse de Christian Cueva.

Magaly se burla de Christian Cueva por "poema plagiado"

Christian Cueva trató de demostrar su galantería hacia Pamela Franco, la mujer que califica en cada oportunidad que tiene como "el amor de su vida"; sin embargo, su gesto romántico se desmoronó cuando se reveló "su falta de originalidad" para decirle cuánto la quiere.

Este hecho no pasó desapercibido por la destacada conductora de televisión, Magaly Medina, quien rápidamente aseguró que ya le parecía extraño que 'Cuevita' escriba tan bien y "sin faltas ortográficas".

"Todo el mundo decía qué cursi... unas promesas tipo 'me quedaré a luchar por ti', ¡wuau! Poeta se habría convertido, ya que no es poeta en el campo de fútbol... y la única que se lo creyó fue Pamela Franco. Yo decía: 'qué raro', si Cueva siempre escribe con faltas de ortografía. Lo había copiado todo de esta página. ¡Poeta se había convertido! A falta de inspiración "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados", indicó la popular 'Urraca' sin dudar en reírse de la situación.

A pesar de toda la controversia a raíz de la dedicatoria de amor del futbolista, Pamela Franco decidió responderle resaltando que a pesar de las críticas, su amor se mantendrá firme: "Juntos es menos pesado todo. Me hace bien saber que estás ahí. Hasta el fin del mundo, mi amor".

De esta manera, Christian Cueva sorprendió a su pareja Pamela Franco con un mensaje romántico en redes sociales; sin embargo, quedó en evidencia de que sus palabras fueron copia de otra fuente de Internet, por lo cual, rápidamente fue acusado por su "falta de originalidad".