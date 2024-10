Pamela López indignada porque Christian Cueva no le pasa dinero para sus hijos: "Su romance no me importa"

Pamela López y Christian Cueva volvieron a acaparar los titulares de los diferentes medios de espectáculos al revelarse audios, donde el futbolista sugiere que la madre de sus hijos trabaje en vez de pedirle dinero para la manutención de los menores que ambos tienen en común.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe en el que muestra las últimas declaraciones que Pamela López le dio, afirmando que actualmente no tiene comunicación con Christian Cueva y que, si bien el futbolista ha visto a sus hijos alrededor de seis ocasiones, solo le ha dado dinero en dos oportunidades para sus gastos.

"Ha visto a mis hijos en 6 oportunidades, exagerando. Los ha llevado a la casa de barrunto, con el entorno con el que anda. A raíz de eso, la abogada me sugirió que él debe decirme donde llevará a mis hijos y en qué horario", se lee en el chat que mostró la 'Urraca'.

Asimismo, cuenta que la última vez que supo de él fue cuando le pidió, a través de la niñera de sus hijos, a dónde los llevaría y en qué horario regresarían, lo que finalmente ocasionó su molestia.

En esa línea, arremetió contra el jugador de Cienciano, asegurando que aun que quiera no tiene derecho de hacer lo que quiera porque "nunca crio a sus hijos, nunca fue a verlos al colegio, ni los atendió".

En otro chat mostrado por Medina, López vuelve a despotricar contra el volante nacional debido a que este le envió varios pares de zapatillas a sus hijos en vez de dinero para su comida, considerándolo como un "descaro".

"Estoy realmente indignada porque es mucho descaro, su romance me tiene sin cuidado, pero que no le pase a mis hijos lo que corresponde es terrible Magaly, mis hijos no solo necesitan zapatillas", manifiesta.