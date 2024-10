Melissa Loza EXPLOTA contra Rosángela Espinoza tras criticarla por su edad: "Ya quisieran estar como yo"

05/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Loza sorprendió con su inesperado regreso a 'Esto Es Guerra' (EEG), luego de haberse ausentado para cumplir con diferentes proyectos personales. No obstante, parece que, a Rosángela Espinoza, no le cayó tan bien la idea de que la exmodelo regrese a la competencia, puesto que no dudó en criticarla por su edad, originando que la 'Diosa' explote contra ella.

Melissa Loza explota contra Rosángela Espinoza EN VIVO

Durante la más reciente edición de 'Esto Es Guerra', Melissa Loza logró hacerse notar, luego de ganarle en una competencia a Rosángela Espinoza, quien, al parecer, no pudo evitar mostrar su fastidio, trayendo al presente el hecho de que la expareja de Roberto Martínez es una persona mucho mayor que ella.

"¿Cuál es la canción de Melissa? Me imagino que es de las Pandora, el trío de las Pandora o la 'Gallina Turuleca'? ¿Cuál es? Carmencita Lara dicen", fue lo que la modelo dijo entre risas.

Enseguida, la popular 'Diosa', lejos de quedarse callada, arremetió contra 'Rose', revelando que actualmente tiene 41 años y que que no le fastidia decirlo públicamente debido a que muchas mujeres, a su edad, quisieran tener el físico que ella posee.

Además, le remarcó a Espinoza que está próxima a bordear la misma edad y que, aún así, no podría competir a la par.

"Tengo 41 años y no tengo ningún problema. Ya quisieran muchas estar como yo a mi edad, la verdad (...) Eres contemporánea, tendrás 36, 38, por ahí, ¿no? Reina, te faltan un par de añitos para competir como yo", respondió Loza, fuerte y claro.

¿Cuántos años tiene Rosángela Espinoza?

Rosángela Espinoza nació en julio de 1989, exactamente el 19. Es así que, en la actualidad, tiene nada más y nada menos que 35 años de edad, mientras que Melissa Loza, su contrincante en 'EEG', tiene 41 años, tal y como lo reveló recientemente en el programa de competencias.

De esta manera, se conoció que Melissa Loza tiene actualmente 41 años, bien puestos, y que ello no le impide competir y sobre todo ganarle a su compañera Rosángela Espinoza, quien se burló de ella durante el más reciente programa reality.