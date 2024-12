Pamela López se luce en VIDEOCLIP junto a otra mujer MUY PARECIDA a Pamela Franco: ¿Pura casualidad?

16/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Está que arde! Finalmente, el videoclip de 'El Amor De Su Vida' de Orquesta Candela, donde Pamela López se luce como protagonista, fue estrenado en la plataforma de YouTube. No obstante, un detalle en particular no pasó por desapercibido entre sus fanáticos, debido a que en dicha producción audiovisual, aparece una mujer que guarda bastante similitud con Pamela Franco.

¿'Pamela Franco' en videoclip de Pamela López?

Como era de esperarse, la colaboración de López con la agrupación de cumbia no tardó en generar todo tipo de controversias. Pese a que se había anunciado la premisa del videoclip, que mostraba una historia posiblemente basada en la tormentos experiencia con Christian Cueva, lo que nadie imaginó es que contaría con un sin fin de 'referencias', las cuales fueron captadas por varios cibernautas.

Conforme a las imágenes del videoclip, la pareja, protagonizada por Víctor Yaipén Jr. y la aún esposa de 'Aladino', sufre un quiebre cuando él le envía mensajes cariñosos a otra mujer. Posteriormente, la López descubre a su 'esposo' en el baño, mientras continuaba enviándole audios a la misteriosa dama. Todo esto desencadena un fuerte pleito entre ambos, lo que deriva a una situación muy similar que ella vivió con 'Cuevita'.

Decidido, abandona a 'la reina de los marcianos', quien llora desconsoladamente su partida. No obstante, una trama impactante ocurre en las siguientes escenas. Yaipén Jr., quien interpretaría a Cueva, aparece junto a la misteriosa mujer, cuya voluptuosa figura y cabellera se asemejan bastante a la cantante de cumbia, Pamela Franco.

Con paralelismos a la 'vida real', el clip apunta a que el personaje de Victor Yaipén Jr. vive un infierno al lado de la otra mujer, mientras que la López logra superar esta difícil etapa en su vida. Por ello, al finalizar el videoclip, él regresa arrepentido y busca reconquistarla, pero ella lo deja solo, mientras él decide ahogar las penas con el alcohol.

Esto factura Pamela López por salir en videoclips

Previamente, Orquesta Candela había anunciado por todo lo alto la participación de López en su producción audiovisual. Por ello, en declaraciones para el programa Magaly TV La Firme, sus integrantes mencionaron los motivos que tuvieron para elegirla como protagonista de este video. Además, dejaron entrever que ella facturó a un alto costo.

"Ha cobrado bien. Llegó con su manager, con la personas que la siguen, su seguridad. Con su amiga que la apoya. Tiene un staff", mencionó Víctor Yaipén Jr. Si bien no dijo cuánto exactamente, el reporte de los 'urracos' indicó que ella cobró 20 mil soles .

Fue así que Pamela López brilló por todo lo alto en el videoclip de Orquesta Candela, que pese a ser una interpretación basada en hechos ficticios, mostró escenas que guardaron cierta similitud con la realidad.