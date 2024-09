Pamela López recibe duras críticas por ausentarse en audiencia contra Christian Cueva e ir a discoteca

Pamela López volvió a acaparar los titulares de diferentes medios de espectáculos tras conocerse que se ausentó en la audiencia contra su aún esposo, Christian Cueva, y que, al contrario, se hizo presente en una conocida discoteca.

Durante la última edición de 'América Hoy', los conductores emitieron unas imágenes en las que aparece aparece López, llegando a una conocida discoteca en La Molina para la celebración del aniversario de 'Los Conquistadores de la Salsa'.

Al respecto, cuestionaron el actuar de la trujillana, puesto que el pasado jueves, 19 de septiembre, no se presentó a la audiencia que tenía pendiente por su denuncia contra el padre de sus hijos, Christian Cueva.

" O sea si viene a jueguear y no asistió a la audiencia contra Christian Cueva por violencia familiar", dice la voz en off del reportaje emitido en el canal 4.

Pese a que diferentes medios de comunicación la abordaron, la empresaria decidió no declarar y mantenerse al margen de los mil y un cuestionamientos referidos al popular 'Aladino'.

Pamela López no se presentó en la primera audiencia contra el futbolista Christian Cueva tras denunciarlo por agresión física y psicológica. La abogada Rosario Sasieta explicó que su defendida no fue por impensado error.

"Hoy tenía que brindar Pamela su declaración en este edificio con respecto a violencia psicológica, pero por un error no va a poder llegar porque el boleto aéreo no coincide con la hora que debía llegar. (...) Ella, por error saca un vuelo que no era la hora", comentó a los medios.