Shirley Arica y Pamela López se divierten juntas en discoteca y olvidan polémica con Christian Cueva

Lo que ninguno imaginaba ver. Shirley Arica sorprendió a más de uno al aparecer junto a Pamela López en una conocida discoteca de Lima. Todo indica que la madre de familia habría limado asperezas con la modelo, luego de que esta figure en la lista de mujeres que habrían tenido una relación clandestina con su aún esposo, Christian Cueva.

Tal parece que el fin de semana ninguna figura de la farándula peruana se quedó sin salir de casa. En esta ocasión, la polémica Shirley Arica dejó a más de uno con la 'boca abierta' tras posar junto a la aún esposa de Christian Cueva, Pamela López.

A través de las redes sociales, la popular 'Chica Realidad' compartió un video de 15 segundos, donde se muestra bastante eufórica al lado de López, quien sonríe de oreja a oreja e incluso tiene una actitud retadora al sacar el dedo del medio mientras entona a viva voz el tema que en ese momento sonaba.

"Miren con quién me encontré ayer, ¿Qué creen?", fue lo que escribió la ex de Rodney Pío en su cuenta oficial de Instagram este último fin de semana.

Shirley Arica y Pamela López se divierten juntas en discoteca.

Con este material audiovisual quedaría demostrado que Pamela optó por dejar a un lado la polémica que envolvía a Arica y al padre de sus hijos, para darse una oportunidad de conocer a la modelo y así forjar una nueva amistad.

Por si fuera poco, Shirley volvió a publicar un nuevo post en Instagram, donde recalca no ser una persona "rencorosa" y que espera que, a partir de ahora, todo quede más claro y que sus seguidores lo tengan en cuenta.

Shirley Arica afirma no ser rencorosa tras aparecer con Pamela López.

Es importante recordar que, hace algunas semanas, Shirley decidió pronunciarse para aclarar que ella jamás tuvo algún tipo de relación clandestina con 'Cuevita', sobre todo porque el futbolista no era de su tipo.

"Subo esta historia para aclarar el tema por novena vez (...) El día de ayer salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien con quien nunca tuve nada. Yo en 'El Valor de la Verdad' conté muchas cosas que lamentablemente no pudo salir el programa por motivos del canal, no por motivo mío (...) Vuelvo y repito, yo nunca tuve nada con esa persona ni la tendría porque no me gusta", mencionó Arica.