Pamela López revela que 'murió' por minutos al dar a luz mientras Christian Cueva estaba ausente

10/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' y confirmó una dura verdad sobre Christian Cueva. La trujillana reveló que el futbolista no estuvo presente en los dos últimos nacimientos de sus hijos, incluso cuando ella estuvo al borde de la muerte.

Pamela López 'murió' durante parto

La primera pregunta que respondió Pamela López fue si Pamela Franco había estado en la casa de Christian Cueva en Brasil mientras ella estaba en labor de parto.

Sin dudarlo, la trujillana confirmó que sí y aseguró que tenía pruebas de ello. Además, recalcó que el futbolista no estuvo presente en los dos últimos nacimientos de sus hijos, dejando entrever la indiferencia con la que la trató en esos momentos críticos.

Pamela López narró que en su última labor de parto vivió un episodio estremecedor, ya que estuvo a punto de perder la vida. Contó que sufrió complicaciones graves y que los médicos tuvieron que aplicarle electroshock para revivirla. Mientras ella luchaba por sobrevivir, su hija recién nacida permanecía en UCI.

En su testimonio, Pamela López relató que en 2019 pasó por el momento más difícil de su vida. "Ella nace y yo muero. A mí me aplicaron electroshock. El 2019 fue un año complicado. Era ella o yo, me hicieron firmar un documento que me responsabilizaba por la vida de mi hija", confesó con la voz entrecortada.

Según Pamela López, el futbolista solo llegaba a Lima cuando ella ya había dado a luz. Esta situación se repitió con sus dos últimos hijos, pero a pesar del dolor, enfatizó que ahora su hija, por la que casi pierde la vida, ya tiene cinco años.

Pamela López abortó a pedido de Cueva

Durante la entrevista, Pamela López confesó que, en los primeros años de la carrera de Christian Cueva, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida.

"A él lo contratan en España en el Rayo Vallecano y su familia nunca me aceptó porque yo era un poco mayor que él, tenía una hija y además había tenido un ex que era futbolista", contó con la voz entrecortada.

Pamela López explicó que, debido a esas razones y a la presión que enfrentaban, sintió que el embarazo podría poner en riesgo el futuro profesional de Christian Cueva y afectar su carrera en el fútbol.

"Él tenía derecho a crecer profesionalmente y no era el momento de traer un hijo al mundo", afirmó. Finalmente, accedió a interrumpir su embarazo con la ayuda de un familiar del futbolista. "Fue un familiar de él que me realizó el aborto", confesó.

Pamela López dejó al descubierto un episodio impactante de su vida en 'El valor de la verdad', donde reveló que Christian Cueva no estuvo presente en los dos últimos nacimientos de sus hijos. Mientras ella estuvo al borde de la muerte y su bebé en UCI, el futbolista se encontraba lejos.