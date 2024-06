Pamela López sorprende al aparecer en hotel donde concentraba la 'Bicolor' ¿Tuvo remember con Cueva?

Tal parece que la reconciliación entre Pamela López y Christian Cueva está cada vez más cerca. Y es que recientemente, la empresaria fue captada ingresando al hotel donde concentró la Selección Peruana previo a su partido contra la Selección Paraguaya.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora difundió unas imágenes en las que aparece Pamela López ingresando a un conocido hotel de San Isidro, donde se hospedó Christian Cueva con los demás integrantes de la 'Bicolor'.

Al respecto, Medina se tomó unos minutos para cuestionar duramente la acción de la empresaria, puesto que estaría continuando con su vida como si el futbolista jamás le hubiera sido infiel con otras mujeres de la farándula en el pasado.

"Amiga, date cuenta... Pamela López se fue a visitar a Cueva, suponemos, ¿no? Porque no creo que vaya a ir al 'brunch' del hotel o a tomar el desayuno ahí con Ana Paula, porque creo que ni amigas son", dijo en un primer momento.

Enseguida, bromeó con la situación, afirmando que de seguro la aún esposa de 'Aladino' habría acudido a dicho lugar con la finalidad de "tomar desayuno" con él y además, "desearle que le vaya bien", aunque no haya jugado.

"Entró con su camioneta de frente al estacionamiento del hotel... eso fue hoy día en el hotel de la selección a las 9.40 a.m., seguro para tomar el desayuno con el Cueva, para desearle que le vaya bien, supongo, que le vaya bien porque no jugó... en fin, no tenemos más qué comentar de la amiga", agregó.