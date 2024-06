¡Dame luz! Yahaira Plasencia tendrá 'PICANTE' entrevista con Cuto Guadalupe ¿De qué hablarán?

05/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia anunció, por todo lo alto, a su nuevo invitado. Se trata nada más y nada menos que de Luis 'Cuto' Guadalupe, quien llega a la entrevista para responder las 'picantes' preguntas que le hará la salsera.

Para no perdérselo

Hace unas semanas, Plasencia incursionó en el mundo de los podcasts, lanzando al aire su espacio 'Hablando con la Yaha', donde tuvo a Giuliana Rengifo como una de sus invitadas 'bomba'.

Esta vez, la salsera quiso jugar un poco con la situación e invitó al tío de su expareja Jefferson Farfán. Si bien en un primer momento, muchos creían que la 'Foquita' llegaría hasta su set, toda ilusión terminó cuando hizo su anuncio oficial.

Y aunque en el video compartido no se ve claramente a la persona que la acompaña, es más que evidente de que la figura detrás del difuminado es el 'Cuto'.

"Nunca imaginé que volveríamos a estar juntos en un mismo lugar ... ¿Te imaginas quién es el tercer invitado? Los leo", fue el breve pero llamativo mensaje que dejó la salsera en su más reciente post de Instagram.

Es importante recordar que, 'Yaha' y 'Cuto' tienen un pleito mediático que data desde hace varios años. Dicha información fue confirmada por la misma salsera, quien en entrevista con Carlos Carlín reveló que no entendía por qué el exfutbolista no la pasaba si nunca lo había visto en su vida.

"¿Por qué Cuto te odia tanto? Es un pata superrelajado", pregunto Carlín, obteniendo como respuesta: "Nunca en mi vida lo he visto, le caigo mal seguro (...) Te juro que no sé y tampoco (no te interesa), la verdad que no", dijo Plasencia.

Cuto arremetió contra la 'Yaha'

Por su parte, Cuto, fue bastante duro al revelar la antipatía que siente por 'La Patrona'. Por tal motivo, le confesó a Verónica Linares que prefería tenerla "lejos" debido a que nunca supo ser una persona humilde.

"La prefiero lejos, años luz. ¿Sabes el significado de odiar o que no me cae? Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo", señaló en aquel momento.

Debido a toda esta situación, muchos han quedado sorprendidos por el reciente anuncio de Yahaira Plasencia, quien en los próximos días estrenará un nuevo capítulo de su podcast con 'Cuto' Guadalupe de invitado.