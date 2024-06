¿Ahora si la quiere? Cuto lamenta la separación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: "Era su felicidad"

06/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia y Luis 'Cuto' Guadalupe se vieron en las grabaciones para el nuevo capítulo del podcast de la salsera, el cual promete remeter a toda la farándula local. En ese contexto, algo que acaba de llamar la atención es que el exfutbolista echó a su sobrino, Jefferson Farfán, afirmando que le hubiera gustado que la pareja siga junta.

Lo contó todo

En la más reciente edición de 'América Hoy', se emitió un informe donde una de las reporteras del magazine logró comunicarse con el futbolista histórico.

Y como era de esperarse, la mujer de prensa le cuestionó acerca de la entrevista que tuvo con la 'Yaha', pero no dudó en ir más allá y soltarle una pregunta bastante 'picante' relacionada al romance de su sobrino y la salsera.

"(¿Te hubiera gustado que sigan juntos') Mira yo te puedo decir que cuando Jefferson Farfán estuvo con ella, él estaba bien, él estaba feliz. ¿Me hubiera gustado? Claro, porque es la felicidad de mi sobrino", manifestó al magazine matutino conducido por Ethel Pozo.

Se viene el nuevo capítulo

Hace un par de semanas, Plasencia incursionó en el mundo de los podcasts, lanzando al aire su espacio 'Hablando con la Yaha', donde tuvo a Giuliana Rengifo como una de sus invitadas 'bomba'.

No obstante, esta vez, la salsera quiso jugar un poco con la situación e invitó al tío de su expareja Jefferson Farfán. Si bien en un primer momento, muchos creían que la 'Foquita' llegaría hasta su set, toda ilusión terminó cuando hizo su anuncio oficial.

"Nunca imaginé que volveríamos a estar juntos en un mismo lugar ... ¿Te imaginas quién es el tercer invitado? Los leo", fue el breve pero llamativo mensaje que dejó la salsera en su más reciente post de Instagram.

A raíz de esto, muchos recordaron el pleito mediático entre la 'Patrona' y Cuto. Esta información fue confirmada en su momento por la misma Yahaira, quien en entrevista con Carlos Carlín reveló que no entendía porque el exfutbolista no la pasaba si nunca la había visto en su vida.

"¿Por qué Cuto te odia tanto? Es un pata superrelajado", pregunto Carlín, obteniendo como respuesta: "Nunca en mi vida lo he visto, le caigo mal seguro (...) Te juro que no sé y tampoco (no te interesa), la verdad que no", contó Plasencia en aquel momento.

Debido a toda esta situación, muchos quedaron sorprendidos al escuchar que Cuto Guadalupe veía con buenos ojos la relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, llegando incluso a afirmar que su sobrino era feliz en ese tiempo.