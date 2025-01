'Pantera' Zegarra quedó IMPACTADO con la rinoplastia de Jonathan Maicelo: "Me gusta, se le ve bien"

La rinoplastia de Jonathan Maicelo continúa dando de qué hablar. Recientemente, su eterno 'némesis, David 'Pantera' Zegarra, se refirió a este polémico asunto, dejando en shock a más de uno con su comentario. Para el boxeador, la nueva nariz que luce su colega lo ha dejado impactado, a tal punto de que elogió el actual semblante que tiene.

En declaraciones para 'Todo se Filtra', Zegarra no evitó opinar sobre el popular 'batedía', quien en las últimas semanas generó controversia por la cirugía a la que se sometió. Pese a la "rivalidad" pública que ambos poseen, la 'Pantera', lejos de menospreciar la intervención quirúrgica, resaltó lo bien que se le ve a Maicelo con este retoque.

"No solamente la nariz, se ha hecho varias cosas en la cara. Y a mí me gusta. Siempre he dicho, a pesar de todo lo que hace, y las estupideces que comete, para mí siempre ha sido un buen boxeador. Y las cirugías que se ha hecho, me gusta, se le ve bien", comentó ante las cámaras de 'Metiche'.