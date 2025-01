¿Piropo? Lucía de la Cruz APOYA a Jonathan Maicelo tras críticas a su rinoplastia: "No es feo, se le verá mejor"

11/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Lo respalda! Lucía de la Cruz se refirió a la reciente intervención quirúrgica a la que se sometió Jonathan Maicelo. Luego de las críticas que recibió la rinoplastia del popular 'batedia', la cantante criolla aseguró que el boxeador no luce nada mal, y que probablemente su nariz y su rostro se vean mejor con el paso del tiempo.

Lucía defiende a Maicelo tras ola de críticas

En declaraciones para Trome, la vocalista criolla fue consultada por este polémico asunto, debido a que el público cuestionó el retoque que se hizo Maicelo. Frente a ello, Lucía llenó de elogios al deportista chalaco, y sugirió que, pasando los días, él podrá lucir su nueva 'ñata' como debería ser.

"No es feo y con el arreglo se le verá mejor. Muchos hablan, pero todavía no se puede ver el resultado porque está hinchado, de aquí a un mes todavía, pero le va a quedar bien porque Maicelo no es feo, es gracioso, y con el arreglo se le va a ver mejor", manifestó en un inicio.

Sin embargo, la ex de 'Luisito el Chamaco' dejó en claro que no está piropeando en lo absoluto al boxeador. Cuando le consultaron si Maicelo estaba dentro de su ranking, ella respondió tajantemente que no, ya que "es papel quemado". Por ello, aprovechó en destacar su estado civil, y dejó entrever que se someterá a 'retoquitos'.

"Estoy soltera, pero no desatendida, y dentro de poco me haré unos arreglos y quedaré más power", respondió al referido medio. Así, la icónica estrella del criollismo puso en evidencia que está a favor de las cirugías estéticas, y que estas intervenciones toman tiempo de recuperación. ¡Lo apoyo al 'batedía!

