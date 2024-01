Pedro Suárez-Vértiz: ¡Conmovedor! Cynthia Martínez comparte fotografía inédita del fallecido cantante

La esposa de Pedro Suárez-Vértiz, Cynthia Martínez, compartió recientemente una fotografía inédita del fallecido cantante de rock, la cual dejó sorprendido a más de un fanático.

A través de sus redes sociales, la madre de los hijos del artista peruano sorprendió al publicar durante la madrugada un post, al mismo estilo de Pedrito, en la que comenta que se encuentra ilusionada por esta nueva forma de recordarlo.

"Hola, esposo mío. Te cuento que este post lo escribí primero en el App de notas, tal cual lo hacías tú todos los días (...) No vas a creer pero me da mucha ilusión hacer esto, te siento a mi lado", inició diciendo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de dicha publicación fue la imagen inédita del intérprete de 'Mi auto era una rana' debido a que luce una apariencia muy joven. Según contó Martínez, la fotografía fue tomada cuando asistía al colegio y formó su primera banda 'Paranoia'.

Finalmente, cerró su extenso texto, afirmando que tras varios años a su lado, el recuerdo de Suárez-Vértiz continuará vigente en su vida, mucho más de lo que en vida el cantante pudo imaginar.

"Te amo, esposo. Son las 2 a.m. y me desperté de pronto, decidí escribir y postear de madrugada tal cual tú lo hacías amor. Me he "Pedreado", pues con tantos años a tu lado, eres más fuerte en mí de lo que imaginabas", concluyó.