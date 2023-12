Pedro Suárez-Vértiz: ¡Conmovedor! Venden gorros en memoria del cantante peruano por Año Nuevo

29/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ya faltan pocos días para darle la bienvenida al Año Nuevo 2024 y las novedades para celebrar esta fecha no pueden faltar. Así pues, se encontraron, en el popular Mercado Central, gorros alusivos al fallecido cantante Pedro Suárez-Vértiz.

Venden gorros con la imagen de PSV

En declaraciones a Exitosa, uno de los emprendedores del emporio comercial señaló que la venta de dicho accesorio salía como 'pan caliente'.

Además, recalcó que los fanáticos agradecieron por la idea que tuvo debido a que de esa forma podrán recordar a Pedro Suárez-Vértiz durante Año Nuevo.

"Hasta el momento estamos avanzando, estamos trabajando bien. Los fanáticos nos agradecen justamente (por los gorros) para poder recordarlo, para poder pasar una buena noche, ya en memoria de él que justo en esta fecha acaba de fallecer", indicó a nuestro medio.

Asimismo, comentó que el precio es de tan solo 7 soles y que si un fanático iba de frente a su puesto, rebajaría el precio.

"A 7 soles cada gorro (...) si es un fanático que venga de frente acá le doy a dos soles menos", agregó.

Restos de PSV llegaron al cementerio

Pedro Suárez-Vértiz ha conmovido a miles de peruanos con su sorpresiva muerte la mañana de este último jueves, 28 de diciembre, en horas de la mañana.

Tras las honras fúnebres realizadas en la iglesia Virgen de Fátima de Miraflores, los restos del cantante llegaron al cementerio Jardines de La Paz, donde miles de fanáticos lo esperaban para darle el último adiós.

Exitosa llegó hasta los exteriores del camposanto ubicado en el distrito de La Molina, donde se registraron largas colas de fanáticos detrás de la carroza que transportaba los restos del intérprete de 'Cuando pienses en volver'.

Hasta el lugar también llegó el Club de Fans Oficial de Pedro Suárez-Vértiz, quienes entre aplausos y cánticos honraban a su artista favorito, ya que falleció después de una larga lucha contra una enfermedad degenerativa que le quitó la posibilidad de comunicarse verbalmente en los últimos meses antes de morir.

Esta acción no estuvo exenta de percances, pues la hermana de Cynthia Martínez, Bárbara Martínez, llegó hasta el camposanto y el personal de seguridad no la dejó ingresar. No obstante, tras una breve comunicación con personal del cementerio, logro entrar y estuvo presente en el último adiós al peruano.

Sin duda, la muerte de Pedro Suárez-Vértiz dejó a más de un fanático conmocionado. Esta situación fue aprovechada por los emprendedores, quienes con su ingenio crearon un gorro alusivo al rockero peruano, el cual podrá ser usado en Año Nuevo.