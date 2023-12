¡Entre lágrimas! Restos de Pedro Suárez-Vértiz llegan al cementerio y fanáticos protagonizan escenas de dolor

29/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pedro Suárez-Vértiz ha conmovido a miles de peruanos con su sorpresiva muerte la mañana de ayer 28 de diciembre. Tras las honras fúnebres realizadas en la iglesia Virgen de Fátima, los restos del cantante llegaron al cementerio Jardines de La Paz, donde miles de fanáticos lo esperaban para darle el último adiós.

Exitosa llegó hasta los exteriores del camposanto ubicado en el distrito de la Molina, donde se registraron largas colas de fanáticos detrás de la carroza que transportaba los restos del intérprete de 'Cuando pienses en volver'.

Hasta el lugar también llegó el Club de Fans Oficial de Pedro Suárez-Vértiz, quienes entre aplausos y cánticos honraban a su artista favorito, ya que falleció después de una larga lucha contra una enfermedad degenerativa que le quitó la posibilidad de comunicarse verbalmente en los últimos meses antes de morir.

Percances en la cremación de Pedro Suárez-Vértiz

Es importante resaltar que, el camposanto Jardines de la Paz atiende de forma regular hasta las 5:00 p.m,. Sin embargo, el cuerpo de Pedro Suárez-Vértiz arribó al recinto aproximadamente a las 5:45 p.m, logrando un horario extendido de forma extraordinaria.

Esta acción no estuvo exenta de percances, pues la hermana de Cynthia Martínez, Bárbara Martínez, llegó hasta el camposanto y el personal de seguridad no la dejó ingresar. No obstante, tras una breve comunicación con personal del cementerio, logro entrar y estuvo presente en el último adiós al rockero peruano.

Fanáticos le dan el último adiós a Pedro

Los medios de comunicación y fanáticos fueron impedidos de ingresar, por lo que todos se congregaron a las afueras del cementerio. Exitosa se encontró al imitador oficial de Pedro Suárez-Vértiz y logró que el joven cante el famoso tema "Me elevé" junto a los cuentos de seguidores.

"Yo no entiendo ahora despierto

¿En cuánto tiempo volveré?

Solo siento que algo inmenso hay después

Vi una flor en la ventana

Vi una flor y un colibrí

De algo bello ellos me hablaban, yo entendí", interpretó el joven.

Esposa de Pedro rompe en llanto

Visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, Cynthia Martínez se armó de valor y dedicó unas tiernas palabras a Pedro durante la misa que se realizó en su honor. La viuda afirmó que su fallecido esposo estaría feliz de ver como toda las personas lo quieren y están reunidos para despedirlo por última vez.

"Acá todos lo vamos a extrañar, pero a adorar, como siempre lo hemos hecho, y él está feliz porque nos está viendo a todos y todo lo que lo amamos", expresó en medio del llanto.

De esta forma se le está dando a Dios a uno de los músicos más representativos del Perú. Pedro Suárez-Vértiz deja un gran legado atrás y fue despedido por cientos de fanáticos en su llegada al cementerio Jardines de La Paz