'Pepino' revela cuánto gana tras ingresar a "JB en ATV" y qué le regaló a su madre

Quiere dar todo por su familia. El cómico que ha hecho su ingreso al programa cómico "JB en ATV", Kille Gonzáles Rodriguez, más conocido como 'Pepino', brindó una entrevista a un medio local, donde confesó cuando gana por show y además explicó en que gasta el dinero que ahora tiene.

Kille, es un joven proveniente de Iquitos, que se dedica a la comicidad callejera, y ahora también forma parte del elenco de uno de los programas cómicos más importantes del país, él reveló que cuando era niño, no tenía ni siquiera para comprar un par de zapatos y se veía obligado a ir al colegio usando sandalias; además de pasar hambre, pues cuando llegaba a casa, muchas veces no encontraba comida.

En otro momento, explicó que antes ganaba 40 soles al día vendiendo caramelos después de hacer sus shows callejeros, pero que ahora con una sola hora de show puede llegar a ganas 250 soles. Esto lo ha motivado a seguir preparándose como actor, ya que está estudiando la carrera de Pedagogía Teatral en Formación Actoral en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (Ensad), a la cual ingresó en 2020.

"Actualmente, me encuentro cursando el séptimo ciclo de mi profesión. La sede principal está dentro del Parque de la Exposición, pero ahora las clases se están dictando en el parque Kennedy", explicó Kille.

El cómico también contó que tras recibir su primero sueldo, lo primero que hizo fue darle la gran vida a su mamá, pues es muy importante para él. Ante la pregunta sobre que hizo con el primero dinero que cobró, él respondió "Llevarla a pasear a mi mamá, hacerle su arreglo de cabello, comprarle su ropa, llevarla a comer a un buen restaurante".

Para el comediante es muy importante darle una buena calidad de vida a su familia y parece que ahora que forma parte del elenco de Jorge Benavides, estaría a punto de lograrlo. "De eso me di el lujo, gastarlo en mi mamá, mi sueño es que mis padres vivan toda la vida conmigo", declaró.

El cómico se ha visto envuelto en rumores que tendría una rivalidad con su paisana Dayanita, pues él vendría siendo su reemplazo en el programa cómico, pero Dayanita puso el parche.

"Hay gente que dice: 'Ay, ustedes se deben llevar mal o se tienen envidia o cólera'. Y jamás. Somos compañeros de trabajo, ante todo. No tenemos por qué tener envidia de nosotros (...). Yo no me siento reemplazada por nadie. Siempre va a haber personas mejores que tú" expresó.