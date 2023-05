''Me conquistaste y me dejaste'': Karen Schwarz recuerda cuando Ezio Oliva la dejó porque extrañaba a otra persona

Durante una entrevista con Verónica Linares para su canal de YouTube, la modelo y conductora Karen Schwarz dio detalles desconocidos acerca de su relación con el cantante Ezio Oliva.

Schwarz reveló que fue su actual esposo quien la enamoró, aunque al inicio ella no le hacia caso. Además, contó que durante más de un año, el cantante hizo hasta lo imposible por acercarse a ella, desde hacer que su representante haga que la inviten a participar en uno de los videoclips de 'Ádamo' o asistir al 'Último pasajero'.

Finalmente, tras meses de cortejos, la modelo aceptó salir con él pero lo citó en casa de su madre, dónde ella asegura que 'no pasó nada'.

A su vez, Karen Schwarz admitió que se mudó de la casa de su madre para poder vivir con Ezio Oliva y formar su 'nido de amor', pero durante ese tiempo su romance se quebró debido a una persona del pasado.

"Nadie sabía hasta que nos ampayaron. De pronto, en esas salidas empezamos a descubrir que ya no eran 'chiquitingos', sino que nos gustábamos, pero él pone una pausa a la situación y me dice 'extraño a una persona, entonces hasta aquí nomás'. Yo sabes cómo sufrí y por eso es que él hace '30 horas', una canción que cuenta esta historia. Yo me ilusioné y él me deja, pero yo soy radical" , comentó Schwarz.

Debido a ello, Karen señaló que echó de su casa a su ahora esposo y procedió a bloquearlo de las redes sociales para no volver a tener contacto con él, situación que la lastimó mucho.

"Me conquistaste y me dejaste, chato de m... Llegaba a mi casa a llorar, no entraba a mi cuarto, me quedaba en la sala mirando el foco, llorando y comiendo KFC" , reveló en la entrevista.

Sin embargo, luego de un mes de sufrimiento, contó que decidió volver a salir, visitando recurrentemente la discoteca 'Gotica' en Miraflores, cuando de pronto una noche se reencontró con Ezio.

"Se me acerca y me dice 'China', yo seguía bailando, él todo coquetón, pero yo desaparecí, me fui al baño y me subí a mi carro. Llegué a mi departamento a las 6 de la mañana y estaba en la puerta. Le dije 'qué haces acá' y me dijo 'quiero hablar contigo, no me odies'. Yo lo dejé pasar solo a la escalera y me explicó algunas cosas. Le dije que esté tranquilo, que era imposible odiarlo y le agradecí que me haya dicho porque también podría jugar a doble cachete'", reveló sobre el encuentro.