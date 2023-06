Periodista acusa a Gemelos Paletazo de ofrecer trabajo a cambio de sexo: "Los mandé a la..."

Álvaro Pérez, quien saltó a la fama como participante de un reality y ahora se desempeña como reportero, hizo una impactante confesión durante una entrevista con el periodista Anthony Casimiro en su canal de TikTok. Según contó, los reconocidos en el mundo del espectáculo como los Gemelos Paletazo, Juan y Miguel Barbarán, le propusieron tener sexo a cambio de trabajo.

En ese instante, Álvaro Pérez dejó a todos atónitos al revelar lo siguiente: "Cuando salí de 'Combate' y estaba buscando trabajo, unos hermanos que tienen un salón de belleza... a buen entendedor, pocas palabras... yo tengo todas las pruebas y los hue... bien puestos para decirlo... Iban al programa concurso 'Todo o nada' y fueron muy educados conmigo. Les pregunté si les podía manejar sus redes sociales".

"Uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que si me acostaba con él, me iba dar todo lo que yo quería. Me sentí muy ofendido, prácticamente lo mandé a la m*****", narró con evidente molestia.