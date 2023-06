Úrsula Boza revela detalles de cómo pasó su separación con Gianotti: "Sufrí tanto de amor que no asimilaba la comida"

La popular actriz conocida en AFHS como 'mirada de tiburón', Úrsula Boza dio revelaciones sobre cómo pasó su proceso de separación, en el pasado, con Christopher Gianotti conductor del programa "Conecta Perú" en Tv Perú. Actualmente, la villana de la serie del momento se ha dado una nueva oportunidad con él y han regresado nuevamente.

La conductora de noticias en América Televisión, Verónica Linares se animó en preguntarle sobre su rol en AFHS y mientras la actriz iba dando detalles sobre ello dio algunas exclusivas sobre su vida personal.

La "Mirada de tiburón" agregó además que toda esa situación se debía ante su inusitada separación con su esposo Christopher Gianotti, con quien se casó en el 2011 y, producto de ello, tuvo dos hijas.

"Sí era una desgracia andante. No comía, no asimilaba es que estaba separada de mi compadre (Christopher Gianotti)", aseveró.

La actriz apuntó que el sufrimiento por el que estaba atravesando hacía que no asimilara lo que comía, pero que ella es de "buen diente".

"Yo comía, a mí quítame la ropa, no me des regalos, pero no me quites la comida. Yo amo comer, me encanta comer, me fascina comer. Puedo comer como camionero", dijo.