Pedro Aquino: Esposa del futbolista se arrepiente de contar su verdad y cancela entrevista

En la última edición de ''América Hoy'', los conductores revelaron que la esposa de Pedro Aquino, Katherine Fernández, decidió cancelar la entrevista que tenía programada con ellos, en la cual hablaría de los supuestos chats de infidelidad que involucran a su esposo con la cantante de cumbia Jessy Kate.

Durante el programa, se mostraron los chats entre la reportera del canal 4 y Kaherine, quien luego de ver las pruebas contra el futbolista del Club América, solicitó una entrevista para contar su verdad.

Sin embargo, cuando el vehiculo de ''América hoy'' llegó hasta el punto de encuentro, la esposa de Aquino no respondió los mensajes.

La conductora no fue ajena a la situación y dio su opinión respecto a la actitud que tomó katherine Fernández ante las supuestas pruebas de infidelidad e incluso, no dudó en compararla con la aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, a quien también le fueron infiel.

Aunque lo que si criticó fue el hecho de que Fernández haya cancelado la entrevista con la periodista de ''América Hoy''.

La cantante de música tropical Jessy Kate hizo unas impactantes revelaciones a un diario local acerca del futbolista de la selección peruana, Pedro Aquino, quien no habría desaprovechado la oportunidad de invitarla a salir a pesar de estar casado.

La popular 'Potra de la cumbia', resaltó que a pesar de las constantes propuestas del futbolista, ella nunca aceptó sus invitaciones, debido a que no sale con hombres casados.

''Pedrito es un buen amigo, hemos hablado en algún momento, de vez en cuando me saluda para felicitarme, pero yo lo respeto mucho porque es un hombre casado y yo no soy ninguna Jossmery (Toledo). Yo no me meto con hombres casados, en algún momento ha habido alguna invitación, pero no se ha podido por temas de trabajo'', respondió.