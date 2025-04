Piero Quispe: Otra presunta amante revela fotos íntimas e invitaciones a los partidos de la selección

04/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Piero Quispe vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Una nueva mujer asegura haber tenido un vínculo cercano con el futbolista y presentó fotos íntimas como prueba, además de revelar invitaciones recientes a encuentros de la selección peruana.

Otra mujer asegura haber sido amante de Quispe

Durante la última emisión de 'Magaly TV, La Firme', Magaly Medina sorprendió a su audiencia al mostrarle en privado a Olenka Mejía una serie de fotografías en las que el jugador de la selección peruana, Piero Quispe, aparece besando a una jovencita, presunta hincha de Universitario de Deportes.

Sin embargo, Magaly Medina aclaró que dichas imágenes aún se encuentran bajo un proceso de verificación de autenticidad, motivo por el cual no han sido presentadas públicamente en televisión.

Lo más llamativo es que la joven aparece en las imágenes luciendo la camiseta número 23 del futbolista. Según la periodista, Piero Quispe incluso habría invitado a esta mujer a la reciente Copa América. y que ella aceptó

A pesar de eso, las pruebas fueron suficientes para que Olenka Mejía quedara visiblemente impactada, reconociendo que el jugador ya había demostrado un patrón de comportamiento similar.

Piero Quispe tiene más amantes, según Olenka

Ante las pruebas mostradas por Magaly Medina, Olenka Mejía confesó conocer al menos a dos mujeres más con las que Piero Quispe habría mantenido relaciones sentimentales al mismo tiempo.

"Tengo información de varias (amantes)", sostuvo Olenka Mejía, quien también reveló que el futbolista le insistió en múltiples ocasiones para que lo visitara en México, pero ella se negó, ya que tenía conocimiento de que él mantenía una relación formal y tenía una hija con su actual pareja, Cielo Berrios.

Olenka Mejía no ocultó su frustración ante la exposición mediática que ha recibido. " ¿Por qué la prensa solo me señala a mí? ", cuestionó en plena entrevista, dejando entrever que la atención del público se ha centrado más en su figura que en la conducta del futbolista involucrado.

Magaly Medina, visiblemente indignada, no se contuvo al comentar las múltiples infidelidades de Piero Quispe y lanzó una dura crítica en vivo: "No eres ningún santo. Podrás tener cara de pavo, pero no eres tan pavo . Eres un mentiroso y un tramposo".

Las fotos íntimas y las invitaciones a partidos de la selección peruana reveladas por otra presunta amante de Piero Quispe se suman a las recientes denuncias que rodean al futbolista. Estas nuevas pruebas amplían el alcance del caso y mantienen al jugador en el centro de la atención mediática.