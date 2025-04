"¡No era la única!": Olenka Mejía revela que Piero Quispe tenía más mujeres como amantes

Olenka Mejía decidió romper su silencio sobre su polémico ampay en un hotel con Piero Quispe. La modelo no dudó en cuestionar a la prensa por cuestionarla sin antes averiguar que el futbolista no solo mantuvo una relación con ella, sino también con otras mujeres más.

Piero Quispe se encuentra en el 'ojo de la tormenta' luego de haber sido captado por las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' en un hotel junto a Olenka Mejía, a pesar de tener una relación con Cielo Berríos y una pequeña niña de tan solo cinco meses.

Olenka no dudó en aclarar la situación y asegurar que mantuvo una relación con el actual jugador de Pumas UNAM en 2022 y que fueron pareja por algún tiempo. Incluso, en diálogo con Magaly Medina, sostuvo que Piero Quispe la visitó poco después del nacimiento de su hija con Cielo Berríos. Fue en ese momento que la modelo lo enfrentó directamente sobre la paternidad que ocultaba.

Lejos de aclarar la situación, el joven de 23 años solo atinó a negar todo y romper en llanto: " Él me dijo 'tú lo sabrás en su momento '. Él vino en noviembre. Yo bajé, lo metí a mi carro, habló conmigo y se puso a llorar, se sinceró conmigo y lo boté. (...) Tengo audios de él llorando, me negó a su hija, me negó a la mujer ", dijo la modelo.

Sin embargo, la noche del 3 de marzo, Olenka Mejía siguió dando más detalles de lo que fue su vínculo con Piero Quispe, cuestionando a la prensa por solo señalarla a ella como "la amante" cuando, aparentemente, "tendría más mujeres en la clandestinidad".

Aseguró que ello lo descubrió cuando el futbolista la buscaba constantemente, le enviaba pasajes, le ofrecía viajes a México y la invitaba a eventos deportivos. Fue en aquel entonces, por el 2024, que por una llamada se habría enterado de que no era la única en la vida del exjugador de Universitario de Deportes, quedando completamente decepcionada por su engaño.

"La primera vez que me invitó a México fue en enero de 2024. Fue ahí cuando me entero, por una llamada de un amigo en común, que no era la única a la que invitaba a México y por eso perdí mi vuelo (...) no quería absolutamente nada porque me ha mentido. (...) No soy yo la única con Piero. (...) Conozco a dos más (otras mujeres que tendrían relación con Piero) ¿Por qué la prensa solo me señala a mí?", indicó.