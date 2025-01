Diana Sánchez y la novia de Giacomo Bocchio enfrentadas en 'El Gran Chef': ¡Se dijeron de todo!

10/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La más reciente emisión de 'El Gran Chef Famosos' (EGCF) estuvo marcada por la controversia. El programa culinario tuvo como invitada especial a Brenda Dávila, experta gastronómica y novia del jurado Giacomo Bocchio. No obstante, su presencia en el set desató furor, debido a que allí también se encontraba Diana Sánchez, quien durante su paso por el reality ha "coqueteado" con el chef tacneño. ¿Ardió Troya?

Diana "confronta" a novia de Giacomo en EGCF

Es preciso aclarar que, desde su primera participación en el concurso, la exchica reality no escatimó en piropos hacia el destacado jurado, pero aclaró que esto solo eran parte de sus bromas. Además, el propio Giacomo dejó en claro lo feliz que se encuentra tras su compromiso con la chef venezolana, por lo que la relación con Sánchez solo se limita a lo laboral.

No obstante, el encuentro entre ambas mujeres no pasó por desapercibido entre los presentes, quienes avivaron la "discordia" para ser testigos de sus reacciones. De hecho, durante su estadía en el episodio, Diana no ocultó su "incomodidad" por su cercanía, lanzando un polémico comentario mientras se aproximaba.

"¿Así le gusta a Giacomo?", le consultó Diana a Brenda, para, posteriormente añadir en el confesionario: "¡Quiero que realmente me lo digas en la cara!". El avance de lo que será la edición de este viernes 10 de enero las presentan como el "esperado encuentro", por lo que esta emisión promete generar todo tipo de polémicas.

Además, el conductor José Peláez y el participante Jota Benz bromearon con la tensión entre ambas, entonando el clásico tema de telenovelas "Dos mujeres, un camino". Cabe destacar que, pese a que Brenda ya había visitado el set antes, esta es la primera vez que ambas mujeres intercambiaron palabras.

Giacomo le hizo el 'pare' a Diana por coqueteos

El un episodio de la temporada pasada, la ex chica reality fue invitada para conducir el espacio de competencia culinaria, en reemplazo de Peláez. Durante su permanencia, no dudó en 'piropear' al chef desde el inicio del episodio, por lo que él se mostró sumamente incómodo y no evitó sonrojarse. No obstante, y ante la insistencia de Diana, Giacomo decidió hacerle el 'pare'.

"¡Qué pesada! Oye, va a venir mi novia y se va a molestar contigo", manifestó Bocchio, a lo que Diana rápidamente respondió: "ya me has contado que han terminado". Esto provocó que el chef negara tal afirmación, reaccionando entre risas.

Lo que nadie imaginó es que, algunos meses después, la novia de Giacomo Bocchio aparecería en 'El Gran Chef', y finalmente tendría cara a cara a la extrovertida Diana Sánchez.