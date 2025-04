¿Por falta de pruebas? Archivan denuncias de Christian Cueva y Pamela López por agresión física y psicológica

09/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Fiscalía archivó las denuncias de Christian Cueva y Pamela López por violencia física y psicológica dentro del grupo familiar por no encontrar pruebas suficientes para continuar con las investigaciones de ambos casos, según reveló un conocido programa de espectáculos.

¿Denuncias de Christian Cueva y Pamela López no van más?

Este miércoles 9 de abril, el programa 'Préndete' reveló los documentos oficiales de la Fiscalía donde se señala en primer lugar que se decide, luego de meses de investigaciones, no proceder a formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Christian Cueva Bravo, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar-violencia física y psicológica.

Como se recuerda, en agosto de 2024, Pamela López acusó al futbolista de haberla agredido el 1 de febrero de ese año e incluso sacó a la luz videos donde se ve a 'Cuevita' en un ascensor en Trujillo, presuntamente, 'jaloneando' a su aún esposa durante un altercado por aparentemente haber sido descubierto enviando mensajes a Pamela Franco.

"Lo encaro y me golpea en un ascensor", indicó Pamela López en una conferencia de prensa. Además, comentó que esto afectó seriamente el bienestar de su familia.

Asimismo, en una entrevista para 'América Hoy', la trujillana sostuvo que otro ataque sufrido por el 'exjugador' de Alianza Lima se dio durante su cumpleaños, en una discoteca.

Archivan denuncia de 'Cuevita' contra Pamela López por agresión

La misma decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia recayó en Christian Cueva, que como se recuerda, como respuesta a las acusaciones de la madre de sus tres hijos, decidió revelar en octubre 2024 que presuntamente recibió golpes en el rostro durante una discusión con ella.

Esta acción de la trujillana provocó la burla del círculo cercano del futbolista, por lo cual, no dudó en presentar su respectiva denuncia. "Fui objeto de burlas por parte de mis amistades, quienes me dijeron 'te golpeó tu esposa, saco largo', lo cual me afectó psicológicamente", detalló el popular 'Aladino'.

Sin embargo, a pesar de su testimonio y la gravedad de las acusaciones, el Ministerio Público resolvió que no se contaba con pruebas concluyentes o elementos que justifiquen la formalización de cargos y poder avanzar en la investigación preparatoria.

"No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Maira Pamela López Solórzano, por el presunto delito de Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar-violencia física y psicológica. (...) Se archivará lo actuado, una vez transcurridos los plazos establecidos para recurrir", se lee en una parte del documento revelado por 'Préndete'.

¿Christian Cueva y Pamela López pueden apelar decisión de la Fiscalía?

En el programa 'Préndete' se reveló que el documento de la Fiscalía agrega que tanto Christian Cueva como Pamela López pueden apelar la decisión en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación de la presente disposición fiscal para que interpongan el recurso procesal que corresponda.

Cabe resaltar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados han emitido declaraciones públicas o en sus redes sociales respecto a esta resolución.

