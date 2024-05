¡Por fin! Paula Manzanal revela quién es el padre de su segundo bebé: "Ya vio todos mis ampays"

15/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conocida modelo peruana, Paula Manzanal, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Tras anunciar su segundo embarazo, despertó la curiosidad de sus seguidores al insinuar que mantendría en secreto la identidad de su actual pareja. Sin embargo, parece que ha cambiado de opinión. En una reciente entrevista para el programa 'Magaly TV, La Firme', mostró por primera vez el rostro del padre de su segundo bebé.

Misterio revelado

La noticia del embarazo de Paula Manzanal fue recibida con mucha emoción por sus seguidores. No obstante, el misterio en torno a la identidad del padre de su bebé generó una ola de especulaciones.

Durante la entrevista con Magaly Medina, la modelo no mencionó el nombre de su pareja, pero las pistas sugieren que se trata del novio francés que presumía hace unos meses. Según lo revelado, este hombre es propietario de restaurantes y discotecas en Dubai.

"No le gusta la tele, odia. Quiere hasta que me cierre el Instagram", confesó Paula entre risas. "Pero sí, él habla español perfecto y ya vio todos mis ampays", añadió la modelo peruana, aclarando por qué había decidido inicialmente mantener en secreto la identidad de su pareja.

Razón detrás del secreto

Paula Manzanal explicó que su decisión de no revelar la identidad del padre de su bebé no fue tomada a la ligera. La modelo expresó que temía que le roben a su novio y que, además, él no disfruta de la atención mediática.

"No quiero hablar mucho de él porque quiero evitar los 'Sheyleos'. Uno ya no sabe en quién confiar, y además respeto que él no quiera salir en redes ni en televisión", declaró Paula Manzanal.

Embarazo planificado

Durante la entrevista para el programa 'Magaly TV, La Firme', que se realizó desde España, Paula Manzanal explicó que su embarazo fue planeado y que siempre había deseado tener un segundo hijo. "Yo siempre he querido ser mamá por segunda vez. Yo creo que va ser un buen papá", comentó con una sonrisa.

Manzanal también reveló que su bebé nacerá en noviembre de este año. Asimismo, se mostró emocionada y feliz por esta nueva etapa en su vida.

El misterio sobre la identidad del padre del segundo bebé de Paula Manzanal ha sido parcialmente resuelto, aunque la modelo aún se reserva ciertos detalles. Lo que es claro es que la influencer está viviendo un momento de felicidad plena y anticipa con entusiasmo la llegada de su nuevo bebé.