¿Por qué Mr. Peet no estuvo en 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'? Esta fue la respuesta del periodista

Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, reveló en uno de sus podcast el motivo por el cual no es partícipe de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'. El comentarista deportivo sorprendió con su confesión.

En la segunda temporada del reality culinario, el comentarista deportivo fue uno de los personajes más queridos, debido a su manera de actuar y considerarse "superior" a los demás competidores. Sin embargo, no fue convocado para la edición de revancha de 'El Gran Chef Famosos'.

Como se recuerda, Mr. Peet realizó polémicas declaraciones en contra de las mujeres venezolanas en su podcast 'A Presión' y muchos usuarios consideraron que esa sería la razón para que no lo convocaran.

No obstante, Peter Arévalo reveló que si recibió el llamado del programa de la productora 'Rayo en la Botella', pero que dicha comunicación fue antes del incidente que instó al rechazo.

A través del podcast 'Madrugol', el exparticipante del reality culinario explicó que optó por rechazar la oferta de regresar debido a que ya había comprometido su imagen en un contrato con una empresa reconocida.

"Yo conversé con la gente de 'El Gran Chef' hace algún tiempo, pero yo ya había asumido un compromiso como imagen de una campaña publicitaria. Las grabaciones coincidían con las del Gran Chef, por eso les dije que no podía porque yo había asumido un compromiso. Es más, antes entraba 10 a.m. y salía 6p.m., ahora me dijeron que es de 8 a.m. a 5 p.m., pero igual no podía", explicó inicialmente.