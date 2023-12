(VIDEO) Milene Vázquez confiesa que no le gusta la chanfainita : ¿A quién le gusta comer pulmón?"

La actriz Milene Vázquez confesó que no le gusta uno de los platos más populares del país: la chanfainita. La participante de 'El Gran Chef Famosos. La Revancha' tuvo un inesperado comentario que sorprendió a muchos televidentes.

En la última edición del programa culinario de Latina; Karina Calmet, Junior Silva, Christian 'El Loco' Wagner, Susan León, Renato Rossini Jr. y Milene Vázquez fueron los participantes elegidos para una nueva ronda de competencia, luego de que Miguel Vergara fuera el primer eliminado.

En el segundo plato de la noche, los 6 famosos se sorprendieron al conocer el plato típico del Perú que debían preparar: chanfainita. Cabe mencionar que la reacción de una de las competidoras sorprendió a los televidentes.

La hija de Mabel Duclós, tuvo una expresión facial de desagrado cuando escuchó el nombre del plato. Asimismo, en el confesionario del programa reveló que ella no come bofe (pulmón de la vaca).

"Yo no como chanfainita, ¿ a quién le gusta comer pulmón, bofe? No por favor. ¿Han visto como huele eso?", dijo Milene.

Acto seguido, el jurado Giacomo Bocchio también mostró su descontento por el plato elegido, debido a que no le gusta comer chanfainita cuando hay restos de tráqueas o bronquios de por medio.

"No me gusta mucho el bofe. Me gusta pero no me gusta encontrarme con tráquea o con bronquios ahí en medio del plato, porque van a cocinar pulmón, el bofe es el pulmón, límpienlo bien", expresó.