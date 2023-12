¡Preocupada! Micheille Soifer se solidariza con Leslie Shaw tras aparatosa caída

Hace algunos días, Leslie Shaw preocupó a sus seguidores tras sufrir una aparatosa caída mientras practicaba pole dance en su hogar. Por ese motivo, Micheille Soifer decidió solidarizarse con la rubia cantante.

Leslie Shaw y Micheille Soifer han estado envueltas en constantes dimes y diretes; sin embargo, recientemente la intérprete de 'Bombón Asesino' optó por dejar los problemas a un lado y solidarizarse con Shaw debido a que quedó lastimada producto del golpe que sufrió.

En declaraciones al espacio de espectáculos de 'América Televisión', la artista calificó de 'mujer empoderada' a la expareja de Mario Hart, deseándole incluso una pronta recuperación "sin ningún tipo de sarcasmo".

Hace un par de semanas atrás, la integrante de 'Esto es Guerra' aprovechó las cámaras del mismo programa para arremeter contra Leslie.

En un inicio comentó que le parece una artista buena y con mucho talento, pero lamentó que se la pase criticando a nuevos personajes que emergen en la música peruana.

"Yo no digo que cante mal, yo no he dicho que no tenga talento, es muy linda, es talentosa, pero no hay que chancar a los otros talentos para nada (...) No tienes que estar menospreciando a los demás para sentirte mejor", comentó la ex de Erick Sabater.