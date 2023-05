¿Qué causó la muerte de la 'Princesita Mily'?: Hija de la cantante lo revela

23/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La hija de la 'Princesita Mily', Sarai Mendívil, reveló en el programa matutino "Préndete", los detalles acerca de lo que causó la muerte de su madre, la cantante de la agrupación musical Pintura Roja.

Como se recuerda, la intérprete del popular tema "El teléfono" falleció el último lunes, 22 de mayo; pero poco se sabía, a detalle, del estado de salud de la madre de Mendívil antes de su fallecimiento.

Primeros internamientos

La hija de la cantante de cumbia manifestó que la salud de su madre ya vino siendo resquebrajada desde el año pasado, debido a que fue internada a mitad del mes de diciembre, previo a las fiestas navideñas y de fin de año.

"Con ese dolor que fue fuerte la llevaron de emergencia al Hospital 2 de mayo. En un primer momento, se quedó desde la quincena hasta un poco antes de Navidad y Año Nuevo haciendo otros exámenes".

Asimismo, la única hija de Milagros Soto, verdadero nombre de la cantante, indicó que anteriormente su madre ya padecía de dolencias en la rodilla, pero en el tiempo que estuvo internada le hicieron pruebas del área abdominal.

"Durante casi tres semanas (de haber estado hospitalizada) le hallan el diagnóstico, el 29 de diciembre, y nos dicen a nosotras sus hijas lo que tiene la primera semana de enero. Así empezó el tratamiento para contrarrestar la enfermedad, pero ya estaba bien avanzada", señaló.

Causa de la muerte

Mendívil reveló al programa "Préndete" que la causa de la muerte de su madre era un "problema hepático".

"Ella no quería que se sepa de su enfermedad, ni siquiera en la casa se mencionaba, porque decía que no hablemos..., vamos a continuar como que no pasó nada, y nosotros respetamos eso", apuntó en el programa de espectáculos.

"Por eso no hemos dicho el nombre, pero tenía un problema hepático, páncreas e hígado, ya estaba muy avanzado. Los doctores nos decían que el problema lo tenía desde hace 20 años sin saberlo", agregó.

No respondía a los medicamentos

También reveló detalles del duro proceso de la enfermedad de la cantante de Pintura Roja. En ese sentido, mencionó que no respondía a la morfina que se le administraba como paliativo al dolor, lo que iba resquebrajando aún más su estado de salud.

"Ella ha estado bien hasta febrero llevando sus tratamientos, pero la quincena de marzo ya se sentía muy debilitada. Ella ha estado caminando con nosotros normal, excepto las últimas tres semanas que estaba internada"

Luego, argumentó que su mamá no sufrió mucho antes de "dar el gran paso" a la eternidad. "Ha sido corto y Dios sabe por qué hace las cosas", mencionó. "Al final fue doloroso, porque ya no había ni medicina para darle, hasta morfina, lo máximo", finalizó.

La única hija de la intérprete conocida como la "Princesita Mily", reveló hoy detalles sobre la muerte de su madre y precisó que lo que causó su muerte fue un problema hepático que aquejaba la cantante hace más de 20 años, pero que desconocía.