Princesita Mily: Imitadora de la cantante lamenta su partida con sensible mensaje

Una de las primeras reacciones ante el fallecimiento de la Princesita Mily fue de su imitadora de "Yo soy", la cantante Noemi Suarez, quien mediante una publicación en sus redes sociales escribió su sentir sobre la trágica noticia.

A través de su cuenta de Facebook, la joven escribió un emotivo mensaje de agradecimiento hacia la figura con la que se pudo consagrar como la ganadora de la temporada 30 del programa de Latina. Asimismo, afirmó que la consideraba como una madre y la recordará siempre la alegría que emitía.

"Hoy me dieron una triste noticia. Qué dolor siento en mi corazón. Con lágrimas en los ojos me despido de ti, Milagros Soto Rivas. Le pido a Dios por tu descanso eterno, mi Princesita Mily. Fuiste como una madre para mí, una gran persona, muy risueña y cada vez que nos veíamos me llenaba de alegría y también saltaba de mucha emoción al verte", escribió.