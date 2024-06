¡Nadie lo esperaba! Bryan Torres y Abel Lobatón se lucen bailando juntos en video: ¿Qué dirá Samahara?

Tal parece que Bryan Torres mantiene una buena relación con el padre de su expareja Samahara, Abel Lobatón. Y es que recientemente, ambos sorprendieron al aparecer bailando juntos en las redes sociales.

Esta semana, el popular salsero remeció la plataforma de TikTok al compartir un video en el que se muestra sumamente contento al lado de su exsuegro.

En dicho material audiovisual se puede ver que ambos bailan al ritmo de la nueva canción de la orquesta que lidera Torres, 'Barrio Fino'. La descripción de este clip es: "¡Mi tío Lobatón se unió al trend! '¿Cómo te va, mi amor?'".

Como era de esperarse, estas imágenes generaron un sinfín de comentarios en TikTok, algunos felicitando la relación que ambos llevarían actualmente a pesar de que el salsero y la influencer de 21 años hayan terminado su romance hace poco.

Mientras que, por otro lado, un grupo de usuarios calificaba dicho material como una traición por parte de Abel Lobatón, debido a que su hija y el cantante no finalizaron su amorío en los mejores términos.

"¿Ahora se quieren?", "Me muero si veo a mi papá así con mi ex", "Me esperaba todo menos eso", "Siempre el respeto ante todo", "Bueno, si se llevan bien, eso habla bien de los dos", "El suegro se presta también, se pasa", "¿Qué dirá Samahara ahora?", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en las redes sociales.