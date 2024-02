¡Qué fuerte! Carolina Braedt es acusada de agredir a su exnovio Anders Partouche: "Golpearme, patearme"

Anders Partouche no quita el dedo del renglón y está dispuesto a destruir la imagen de Carolina Braedt. Esta vez, el francés causó dejó atónitos a todos sus seguidores al acusar a su expareja de haberlo agredido física y psicológicamente .

Mediante sus redes sociales, el modelo hizo una extensa declaración que causó cierta polémica, pues dejó entrever que, durante su relación, la peruana habría tenido una serie de actitudes tóxicas.

Recientemente, Anders hizo una nueva revelación tras su ruptura con Carolina, afirmando que en los últimos días ha sido "acosado" por los seguidores de la influencer peruana.

"En los últimos días, me puse muy mal pensando en el mensaje de Carolina. Tratándome de su agresor y llamando a la policía, esparciendo rumores de un posible historial criminal, etc (...) Desafortunadamente no puedo dejar pasar esto por lo que trae y tengo que defenderme . He venido siendo acosado por tus fans".

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando Anders Partouche escribió una publicación donde insinuaba que la influencer lo había agredido físicamente, durante su relación. Además, aseguró que tiene pruebas que respaldan dicha acusación.

Asimismo, negó tajantemente haber agredido a la empresaria y aseguró que no permitirá que lo siga difamando.

"Nunca levanté mi mano cerca a ella y tuve que filmar todos los altercados en caso la policía estuviera envuelta. Soy feliz que lo hice para aclarar cualquier difamación. Ella me pedía que los borrara y luego cambiaba y me decía que la policía le creería a una chica linda y bonita y no a mí y bromeaba con eso (...) Que hayas ido tan lejos con eso es lo que realmente me mató. Lo di todo por ti y por la relación. Tú quieres destruirme tal y como hiciste con tu ex. No me respondes".