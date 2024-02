¡Denunció al francés! Carolina Braedt revela pesadilla con su ex novio: "Sé lo que es capaz de hacer"

19/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El enfrentamiento entre Carolina Braedt y su ex novio francés no tiene cuando acabar. Esta vez, la empresaria utilizó sus redes sociales para pronunciarse, luego de que Anders Partouche, se enlazara con un conocido programa de espectáculos, para despotricar contra su ex pareja y acusarla de botarlo de la casa que compartían juntos. Por ello, la influencer reveló que denunció al modelo, por la actitud que mostró tras su ruptura.

Braedt dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al narrar la pesadilla que vivió al ponerle fin a su relación con el francés Anders Partouche.

"Me da mucha pena tener que hacer público mi lado de la historia, pero lamentablemente no tengo otra opción", dijo en sus historias de Instagram.

Le dio dinero a su ex para que se vaya de la casa

La influencer reveló que salió de viaje con la finalidad de que Anders Partouche dejara el departamento, debido a que se negó a hacerlo cuando se lo pidió por una llamada telefónica. Tras ello, contó que le dio dinero, porque él le ayudó con la remodelación del inmueble; y hasta le dio las llaves de un AirBnb para que no se quede en la calle.

"Él no aceptó y me pidió 20 mil euros extra para irse de mi propiedad. El tono de la discusión, su vehemencia por quedarse, su inhabilidad de aceptar el fin de la relación y sabiendo lo que es capaz de hacer, me llenó de ansiedad, de inseguridad y miedo. Por lo cual aprovechando que había salido, empaqué sus cosas y las dejé ordenadamente afuera de mi puerta con una nota", comentó.

Lo denunció

Carolina Braedt explicó que, luego de sacar las cosas de su ex novio, de la casa, él reaccionó de una manera violenta y tuvo que recurrir a las autoridades.

"Durante dos horas estuvo pateando la puerta tratando de entrar y gritándome. Felizmente la puerta tenía una segunda cerradura que no dejaba que abra la puerta por completo. Estuve encerrada en mi 'depa' por más de 24 horas hasta que llegaron a cambiarme las chapas porque él no quería devolverme la llave. Lo que ha pasado después ha sido una pesadilla de hostigamiento físico y digital. Las denuncias formales ya están hechas en la Policía", aseguró.

Como se mencionó, Carolina Braedt se vio obligada a denunciar a su ex novio, Anders Partouche, al mostrar un comportamiento violento, luego de acabar su relación sentimental.