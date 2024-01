¡Qué fuerte! Esposa de Dilbert Aguilar fastidiada con Claudia Portocarrero: "Me incomodó que hable de él"

30/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La esposa de Dilbert Aguilar, Jhazmín Gutarra, decidió pronunciarse nuevamente para informar a los fanáticos sobre el estado de salud del cantante. Asimismo, aprovechó el momento para referirse a Claudia Portocarrero y sus controversiales declaraciones.

Fastidiada con la 'Ñañita'

En una reciente entrevista para diario 'Trome', la madre de una de las hijas de Dilbert aseguró que, si bien no tiene problemas y respeta a la ex del cumbiambero, no pudo evitar sentirse incomoda con las declaraciones que dio a la prensa.

Y es que, como se recuerda, la 'Ñañita' aseguró que Gutarra no quiso contestarle el teléfono, ni mucho menos brindarle información sobre el estado de salud del intérprete de 'Vuela Palomita' cuando este se encontraba internado en un conocido hospital de Lima.

"Yo no tengo ningún problema ni nada en contra de esa persona, se respeta lo que diga. Se sabe que le tiene mucho cariño a Dibert y se respeta, yo no tengo problemas con ella. Pero sí me incomodaron las cosas que dijo, solo hice saber eso", declaró al medio.

¿Cómo se encuentra Dilbert Aguilar?

En cuanto a la salud de Dilbert Aguilar, la esposa mencionó que ya fue dado de alta y que se encuentra bastante contento por volver a casa.

Además, debe iniciar el tratamiento que le envió el médico para que pueda tener una satisfactoria recuperación, volver prontamente a los escenarios y así continuar deleitando con su voz a todos sus fanáticos.

"Dilbert está mejor, gracias a Dios, hoy (ayer) le están dando de alta y se encuentra muy contento por volver a la casa. Ahora debe seguir todo el tratamiento que le envíe el médico para que tenga una total recuperación", indicó.

¿Qué dijo Claudia Portocarrero?

Claudia Portocarrero explicó que lo dicho sobre la esposa de Dilbert Aguilar se dio en un momento de desesperación al no tener conocimiento del estado de salud del cantante.

"Si yo fui a la clínica fue porque me desesperé, me preocupé y no tenía información de ella. Ya luego horas después nos comunicamos y me respondió", aseguró la actriz durante la entrevista.

De esta manera, se conoció que la esposa de Dilbert Aguilar, Jhazmín Gutarra, decidió pronunciarse nuevamente para explicar que, si bien no tiene nada en contra de Claudia Portocarrero, le molestaron las declaraciones que dio, afirmando que no le quiso dar información sobre la salud del cantante de cumbia.