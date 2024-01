¡No la quiere! Esposa de Dilbert Aguilar 'cuadra' a Claudia Portocarrero: "No tiene derecho a saber de él"

25/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dilbert Aguilar estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a un supuesto cuadro de fibrosis pulmonar. No obstante, su esposa, Jhazmín Gutarro, decidió pronunciarse para desmentir dicha información y 'cuadrar' a Claudia Portocarrero por sus recientes declaraciones.

Esposa de Dilbert se pronuncia

En una reciente entrevista para diario 'El Popular', la actual pareja del compositor peruano aseguró ser ella la única persona que cuenta con información verídica acerca del estado de salud de su esposo.

Además, se refirió a Claudia Portocarrero, ex de Dilbert, quien indicó desconocer la situación del cantante, sobre todo porque no le respondían las llamadas que hacía. Debido a ello, Gutarro decidió dejarle en claro ciertos puntos a la popular 'Ñañita'.

Según comentó, ella siempre respetó la amistad que existe entre el padre de su hija y la expresentadora de TV; sin embargo, aclaró que si no le respondió el teléfono fue porque se encontraba en ajetreos, además que la exmodelo no tiene derecho a tener información de su esposo.

"He respetado la relación de amistad que pueda tener mi esposo con ella, no sé qué decirte. (...) Si no le contesté fue porque justamente estoy en ajetreos , pero decir cosas así, fuera de contexto está por demás. Tengo pruebas de los mensajes que, sin derecho alguno, porque no tiene derecho a saber de mi esposo", dijo encarecidamente.

Pidió respeto

Asimismo, pidió respeto por la situación que atraviesa su familia, afirmando además que no tiene nada en contra de la 'Ñañita'.

"En lo personal, yo no tengo por qué informarle a una persona que no es familia directa. (...) Hay que respetar... yo no tengo nada en contra de ella, todo está bien, tampoco quiero agrandar esta situación", indicó.

¿Qué dijo Claudia Portocarrero?

En declaraciones para el mismo medio, Portocarrero explicó que lo dicho sobre la esposa de Dilbert Aguilar se dio en un momento de desesperación al no tener conocimiento del estado de salud del cantante.

"Si yo fui a la clínica fue porque me desesperé, me preocupé y no tenía información de ella. Ya luego horas después nos comunicamos y me respondió", aseguró la actriz durante la entrevista.

Debido a esta situación, la esposa de Dilbert Aguilar, Jhazmín Gutarro, dejó en claro que la exmodelo Claudia Portocarrero no tiene ningún derecho a la información sobre el estado de salud del cumbiambero, pidiendo además respeto a la situación que actualmente atraviesa toda su familia.