¿Pamela López celebra que recibirá S/12 mil mensuales de Christian Cueva? : "Por más..."

Pamela López sigue dando que hablar. En esta ocasión, la empresaria reapareció celebrando junto a su actual pareja, Paul Michael, luego de que su abogada Rosario Sasieta revelara que se ha dictaminado que Christian Cueva deposite mensualmente S/12 mil para sus tres hijos.

¿Pamela López celebra que recibirá pensión de Cueva?

Recientemente, Pamela López utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores el agradable momento que está viviendo junto a su saliente Paul Michael. Y es que a ambos se les ve bastante contentos brindando con dos vasos de jugo, mientras que en otra de las historias aparecen en una playa, dándose un intenso beso que demuestra lo bien que va su relación amorosa.

"Por más desayunos contigo, mi princesa", escribió el joven cantante en la historia que posteriormente reposteó Pamela López.

Pamela López celebra con Paul Michael.

A raíz de ello, muchos usuarios en las redes sociales interpretaron las imágenes como una muestra de celebración indirecta a la noticia de que ahora Christian Cueva tendrá que depositarle mensualmente S/12 mil a la animadora de eventos como parte de la manutención de sus tres hijos.

¿Marisol envía indirecta a Pamela López?

Marisol vuelve a dar que hablar. Y es que en medio de una presentación, la cantante de cumbia lanzó tremendo dardo que muchos creen que estaría dirigido a Pamela López. En su mensaje, recomienda a la mujer "trabajar para no mendigar".

"Yo no necesito pedirle nada a nadie. Por eso la mujer tiene que trabajar para que no tenga que estar mendigando dinero, que estar diciendo: 'Ay no le pasa a mis hijos'. Trabaja pues co...trabaja. Mientas estés sana trabaja, es la verdad, entonces hay que trabajar", fueron las palabras de Marisol.

Si bien Marisol no mencionó a Pamela López, muchos usuarios en las redes sociales aseguran que sus palabras están dirigidas a la ex de Christian Cueva, especialmente porque desde que se separaron reclama por la pensión económica para sus tres hijos.

"Eso fue misil para PAMELA LÓPEZ", "A la yugular, para Pamela López", "Directa para Pamela López", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de 'Instarándula'.

