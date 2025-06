Magaly rechaza agradecimiento de Tilsa tras ampay a Jackson Mora con española: "Que no pida empatía"

28/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no aceptó el agradecimiento de Tilsa Lozano por difundir, a través de su programa, fotos de su exesposo Jackson Mora con una modelo española a pocos meses de haberse divorciado.

Magaly Medina rechaza agradecimiento de Tilsa

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó unos minutos para referirse a las declaraciones de Tilsa Lozano, quien en su programa le agradeció por haber expuesto a Jackson Mora. Sin embargo, la 'Urraca', lejos de sentirse halagada, fue tajante y le recordó a 'Tilín' que llevan años insultándose, por lo que no necesita su agradecimiento.

"¿Me ha agradecido? Que no me agradezca nada. Lleva años insultándome, al igual que yo a ella, por favor", dijo en un primer momento.

Enseguida, Magaly dejó en claro que ella aceptaría el agradecimiento de una persona que siempre haya sido sincera y leal en su acciones, pero que este no era el caso de 'Tili' y por eso tiene ahora lo que realmente merece.

"Uno sabe con quién se mete. Lo que mereces tienes en esta vida, yo creo así", continuó la 'Urraca', quien no dejaba de tener una actitud seria al momento de hablar.

Finalmente, la conductora le dijo a Tilsa que no pida empatía y deje de llorar en su programa: "Que no nos pida empatía y deje de seguir lloriqueando, pero el circo funciona, vende, solidaridad con ella no, para nada", agregó.

Tilsa Lozano llora por ampay a Jackson Mora

Tilsa Lozano no soportó y rompió en llanto al ver que su exesposo Jackson Mora fue ampayado con una joven anfitriona de nacionalidad española. La modelo de 42 años afirmó que si captaron al luchador junto a su nueva saliente es porque él lo está buscando.

"Déjenlo en paz. Déjenlo que tenga sus amigas, sus revolcones y lo que quiera (...) Si tú sales a lugares públicos sabiendo que has estado con una de las mujeres más polémicas del país y te graban es porque lo has estado buscando", dijo en el programa 'La Noche Habla'.

Finalmente, 'Tilín' le dio un breve consejo a su exesposo, el que el incluso le recomendó hacer "encerronas" como los futbolistas para evitar que las cámaras de televisión lo graben en algún lugar de Lima.

